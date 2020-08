Confinement : une perte d'au moins 250.000 euros pour le diocèse de Toulouse

Pendant le confinement, les églises sont restées fermées. Aucun mariage ni baptême n'a été célébré alors que ces événements font partie des ressources d'une paroisse. Le diocèse de Toulouse a ainsi perdu plusieurs milliers d'euros même s'il a pu compter sur les offrandes des fidèles.

Des pertes de 250.000 à 300.000 euros

Pour fonctionner, à l'image d'une entreprise, les églises ont besoin d'argent. Elles peuvent compter sur les offrandes spontanées des fidèles mais les célébrations - mariages, baptêmes, obsèques - sont également très précieuses. À l'exception des funérailles (en nombre restreint), aucune autre célébration n'a pu avoir lieu pendant toute la durée du confinement.

Le diocèse de Toulouse s'est ainsi passé de plusieurs milliers d'euros. Les offrandes et cotisations des fidèles sont restées quasiment stables, en revanche l'absence de célébrations a porté un coup aux finances du diocèse explique son vicaire général Hervé Gaignard : "Il y a beaucoup de ressources qui ont disparu ou qui sont très faibles aujourd'hui. Notamment les quêtes qui sont perçues à l'occasion des messes et notamment les offrandes perçues à l'occasion des baptêmes, des mariages. Nous pensons que nous allons perdre des ressources relativement importantes cette année, aux alentours de 250.000, 300.000 euros. Nous espérons pas plus mais rien n'est sûr encore". Le budget annuel du diocèse de Toulouse est de 13 millions d'euros.

30% de fidèles en moins dans les églises

Depuis le déconfinement, nombreux sont les fidèles qui ne sont pas retournés dans leur paroisse. Environ 30 % des fidèles du diocèse de Toulouse n'ont pas assisté à une messe depuis le 11 mai. Une appréhension que comprend très bien François Chaubet, le curé de l'église de Villeneuve-Tolosane (Haute-Garonne) : "Je comprends tout à fait qu'une personne âgée n'ait pas envie de rester une heure avec le masque sur la bouche parce que c'est difficile pour elle".

Pour maintenir le lien, le père Chaubet rend visite à ces fidèles inquiets par l'épidémie : "À la demande, je vais voir les gens, je circule beaucoup plus qu'avant ! C'est important d'aller voir les gens, ils sont attachés à du lien social, c'est ce qui manque le plus actuellement".

Protocole sanitaire toujours strict

Les célébrations du 15 août vont se tenir dans toutes paroisses du diocèse de Toulouse ce samedi. Les catholiques célèbrent l'Assomption de Marie, sa montée au ciel. Des célébrations dans le respect des gestes barrières.

Le masque reste obligatoire dans toutes les églises, un siège doit être laissé libre entre chaque personne ou foyer et du gel hydroalcoolique est à disposition des fidèles. Le geste de paix a disparu des célébrations et l'eucharistie est uniquement donnée dans la main du fidèle et non plus dans la bouche.