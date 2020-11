La pédagogie c'est finie. A partir de ce mercredi les contrôles liés au confinement sont renforcés partout en France et dans les Bouches-du-Rhône, où le préfet de Police, Emmanuel Barbe reconnait que depuis deux semaines les règles ne sont pas toujours bien respectées.

Confinement : "On va renforcer les contrôles là où vous ne nous attendrez pas" (Préfet de Police 13)

Cette fois le gouvernement serre la vis. Finie la tolérance. A partir de ce mercredi vous risquez de croiser davantage de forces de l'ordre dans les rues et sur la route pour vous contrôler dans le cadre du confinement. Le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin a envoyé une note aux préfets pour demander de renforcer les contrôles, ce sera donc bien le cas dans la région. Le préfet de Police, Emmanuel Barbe, reconnaît que dans les Bouches-du-Rhône depuis deux semaines certains prennent parfois trop de libertés : des sorties plus longues qu'autorisées, plusieurs fois par jour et des motifs de sortie éloignés de la réalité...

Il y a un peu trop de monde dans les rues, notamment le week-end et à certaines heures où on pense qu'il devrait y avoir plus de gens chez soi - Emmanuel Barbe

D'après la préfecture, depuis début septembre, 50 000 personnes ont été contrôlées pour le port du masque, soit environ 5 000 par semaine, 10 000 personnes l’ont été dans le cadre du couvre-feu, soit 5 000 par semaine également. Depuis le début du confinement, plus de 10 000 personnes ont été contrôlées, 75 % des personnes contrôlées présentaient des attestations en bonne et due forme. Mais si nous avons jusque là eu l'impression que les contrôles étaient moins intenses que lors du 1er confinement, ça va changer dit le préfet de Police.

On va être à des endroits où vous ne nous attendrez pas. On va être beaucoup plus strict sur le présence d'une attestation mais aussi le caractère véritable du motif invoqué. Il ne suffit pas de cocher !

Le préfet de Police qui rappelle aussi que les règles doivent être aussi appliquées par les commerçants et les restaurateurs. Le journal Le Figaro a révélé cette semaine que certains restaurateurs ouvraient clandestinement le midi leur établissement.

C'est inacceptable. L'excuse "on n'a pas le choix économiquement" n'est pas recevable. Et donc nous traquons ces restaurants et au passage on verbalise aussi tous les clients ce qui fait que la salade peut vous coûter 135 euros.

Pour rappel, le non-respect du confinement et le non-port du masque sont passibles d’une amende de 135 euros. En cas de réitération dans les quinze jours suivants la première amende, le montant s’élève à 200 €. Après trois infractions dans un délai de trente jours, le contrevenant risque jusqu’à six mois d’emprisonnement et 3750 euros d’amende.