Confinement : on vit moins à l'étroit en Bourgogne-Franche-Comté

En Bourgogne-Franche-comté, les conditions du confinement sont plutôt plus favorables qu'ailleurs en France, mais il existe des disparités selon les départements et leur urbanisation.

Nous ne sommes pas tous égaux devant le confinement. Depuis le 17 mars, on ne vit pas de la même façon cette situation suivant que l'on réside seul, en couple ou en famille, ou selon que l'on habite en appartement ou en logement particulier. L'INSEE vient de publier des statistiques région par région.

Globalement en Bourgogne-Franche-Comté, on ne vit pas les uns sur les autres. Le nombre de résidences "suroccupées" n'est que de 2.1 %, c'est quasiment quatre fois moins, que la moyenne nationale. Quand on regarde de plus près les statistiques des départements, on s'aperçoit que c'est dans l'Yonne (2.7%) et en Côte d'Or (2.6%) que ces logements "suroccupés" sont les plus nombreux et en Haute-Saône qu'on est le moins à l'étroit (1.5%).

à lire aussi Confinement : plus de cinq millions de Français vivent dans un logement surpeuplé

La grandeur du logement ne fait pas tout, le type de logement est aussi important. En France, deux tiers de la population vivent dans une maison particulière. 95 % de ces logements ont un jardin, ce qui en période de confinement permet de s’aérer plus facilement.

La Bourgogne-Franche-Comté est dans la moyenne avec un petit peu moins d'un tiers de la population qui habite en appartement. Mais là encore, il existe des différences selon la concentration urbaine. Dans le Territoire de Belfort on grimpe à 44% d'habitants en appartement, quand dans l'Yonne et la Haute-Saône plus de 4 habitants sur 5 profitent d'une maison individuelle.

à lire aussi Avant le confinement, le chômage était en baisse en Bourgogne-Franche-Comté

Enfin en cette période de confinement, l'isolement peut être un facteur de fragilité, surtout pour les personnes âgées. Parmi les 65 ans et plus, 1 personne sur trois vit seul dans notre région.