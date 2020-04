Confinement : vigilance accrue contre les violences familiales en Saône-et-Loire

Depuis l’entrée en vigueur du confinement, les violences intrafamiliales explosent au niveau national. En Saône-et-Loire, la situation est stable. Toutefois, le Département maintient son niveau de vigilance et reste très attentif à toute évolution.

La promiscuité prolongée dans les logements, la difficulté d’accès aux services sociaux et de santé, la fermeture des établissements scolaires et le sentiment d’insécurité financière et sociale ont accru considérablement le nombre d’actes violents entre membres d’une même famille.

C’est la raison pour laquelle le gouvernement a mis en place :

Ø un dispositif au sein des pharmacies pour alerter les forces de l’ordre

Ø une alerte par sms au 114 pour permettre aux victimes de donner l’alerte simplement.

En Saône-et-Loire, l’ensemble des acteurs engagés au sein des réseaux de lutte contre les violences intrafamiliales (VIF), parmi lesquels les agents des Maisons départementales des solidarités, reste mobilisé pour faciliter l’accompagnement des victimes. La cellule de recueil des informations préoccupantes et les services sociaux des MDS sont à leur écoute.

Les Maisons départementales des solidarités du Département

Vous pouvez joindre les maisons départementales des solidarités

Mâcon : 03 85 21 65 00 / Cluny : 03 85 59 03 18 / Tournus : 03 85 32 21 70 / Chalon-sur-Saône Est : 03 85 98 28 10 / Chalon-sur-Saône Ouest : 03 85 98 28 08 / Louhans : 03 85 75 70 20 / Chagny : 03 85 87 65 10 /Pierre-de-Bresse : 03 85 76 32 33 / Sennecey-le-Grand : 03 85 94 94 10 / Montceau-les-Mines : 03 85 67 67 00 / Autun : 03 85 86 54 44 / Le Creusot : 03 85 77 03 30 / Paray-le-Monial : 03 85 81 61 00 / Bourbon-Lancy : 03 85 89 04 97 / Charolles : 03 85 24 28 30 / Chauffailles : 03 85 26 48 07 / Gueugnon : 03 85 85 80 20 / La Clayette : 03 85 28 11 56 / Marcigny : 03 85 25 40 25