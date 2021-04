Confinement : voici les nouvelles règles qui encadrent la pratique du sport

Alors qu'un nouveau confinement débute ce samedi à 19h sur toute la France, vous vous demandez peut-être comment vous allez pouvoir faire du sport ? Comment vos enfants pourront se dépenser ? S'ils pourront faire du sport en groupe (ou pas) ? Si vous êtes coach sportif, est-ce que vous pourrez continuer à donner des cours ? Le ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports a publié ce samedi les nouvelles règles qui encadrent les activités sportives. Les voici.

Vous êtes un adulte "lambda"

D'abord, vous pouvez toujours faire du sport en individuel (jogging, vélo, etc.), entre 6h et 19h en extérieur et dans l'espace public ou dans des équipements sportifs de plein air (stade, aire de musculation...). Vous devrez rester à moins de 10 km de chez vous, vous munir d'un justificatif de domicile. Si le sport "en individuel" est autorisé, cela veut donc dire que les sports collectifs (football, handball, rugby...) sont interdits. Et que la pratique du sport pendant le couvre-feu est également proscrite.

Vous faites partie des "publics prioritaires"

Qui sont les publics prioritaires ? Il s'agit des sportifs de haut niveau, des sportifs professionnels, des publics en formation professionnelle, des personnes en situation de handicap, et de celles bénéficiant d'une prescription d'activité physique adaptée. Toutes ces personnes sont autorisées à utiliser l'ensemble des équipements sportifs, qu'ils soient clos ou non. Toutefois, comme c’est déjà le cas, seuls les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau, les publics en formation professionnelle ainsi que l’encadrement nécessaire à leur pratique, seront autorisés à déroger au couvre-feu

Et les enfants ?

Les mineurs pourront uniquement faire du sport en extérieur et dans le respect de la distanciation. Où ? Dans l’espace public ou dans les équipements sportifs de plein air. Et comme pour les personnes majeures, le respect du couvre-feu et la limite des 10 km autour du domicile est de mise.

Vous êtes éducateur sportif

Les éducateurs sportifs conservent l’autorisation à déroger au couvre-feu, uniquement au titre de leur activité professionnelle, c’est-à-dire pour encadrer les sportifs professionnels, sportifs de haut niveau ou personnes en formation professionnelle. Les autres activités des éducateurs devront s’effectuer dans le respect du couvre-feu.

Les coachs privés peuvent également poursuivre leur activité professionnelle à l’extérieur uniquement dans le respect des horaires de couvre-feu (19h à 6h).