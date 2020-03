Coronavirus : comment optimiser et bien utiliser votre ordinateur pendant le confinement

En temps normal, quand son ordinateur tombe en panne, sauf si vous êtes ingénieur ou passionné d'informatique, c'est souvent panique à bord. Aujourd'hui, c'est pire. Avec le confinement, son ordinateur est souvent le principal moyen (avec son téléphone) d'ouvrir une porte vers l'extérieur. Donc si notre ordi rame ou bloque, ça peut vite virer à la crise de nerfs.

Bien sûr, nous n'allons pas dépanner votre ordinateur ici, ni même vous donner toutes les solutions pour toutes les pannes que vous pourriez rencontrer. Nous allons plutôt vous donner quelques conseils pour optimiser votre ordinateur et ne pas craquer si vous rencontrez un problème.

Si votre connexion internet est lente

Vous utilisez le wifi ? Plus vous serez près de votre box internet mieux ce sera. Par exemple quand vous irez sur YouTube, les vidéos se chargeront plus vite.

Et si vous avez un câble RJ45 (ethernet), c'est encore plus efficace. Branchez ce câble sur une prise ethernet libre de votre box et connectez-le à votre ordinateur. Attention, sur votre ordi, il faut le bon port ou un adaptateur.

Si vous n'arrivez pas à capter le wifi

Vous êtes peut-être trop loin de la box. Rapprochez-vous ou faites un partage de connexion avec votre téléphone (il faut, bien sûr, que votre téléphone capte bien internet).

Pour faire la manipulation, allez dans les paramètres de votre téléphone. Vous trouverez une option "partage de connexion" ou "point d'accès mobile". Activez-le. Il vous indique le nom du réseau wifi et le code d'accès. Il suffit alors de vous connecter à ce réseau sur votre ordinateur.

Si votre ordinateur rame

Pour que les choses se passent bien, il faut au moins avoir 10% d'espace libre sur votre disque dur. Si ce n'est pas le cas, débarrassez-vous des logiciels qui ne vous servent à rien. Désinstallez ceux qui sont gratuits, vous les réinstallerez quand vous en aurez besoin.

Supprimez en priorité les vidéos que vous ne regardez pas ou plus. Ce sont les vidéos qui prennent le plus de place sur votre disque dur.

Si vous n'aimez pas jeter, transférez tout ce que vous pouvez sur un disque dur externe. Pensez aussi aux drives et au cloud pour faire du stockage.

La survie de la batterie : brancher ou ne pas brancher ?

Si votre ordinateur est branché, il est plus performant que s'il n'est pas branché. Mais est-ce-que c'est bon pour la batterie ? Ce qui est sûr, c'est que laisser son ordinateur branché 24 heures sur 24 épuise la batterie plus vite, à long terme.

Voici le truc de Thomas, ingénieur en informatique : quand vous êtes sur votre ordinateur, laissez-le branché mais quand vous faites autre chose ou la nuit, quand vous dormez, débranchez-le. C'est facile et cela permet à votre batterie de ne pas mourir trop vite.

Le premier geste en cas de problème

Il est tout simple mais, paniqué, énervé, au bord des larmes, on l'oublie souvent. Pourtant, il est essentiel et c'est vraiment la première chose à faire : redémarrer son ordinateur. Cela permet de faire disparaître pas mal de petits problèmes.

Premier geste : redémarrer votre ordinateur © Radio France - Martine Bréson

Pensez à vos amis et à vos ados

Réfléchissez bien. Vous connaissez sûrement quelqu'un, un ami, un collègue de travail, un proche, un ado (peut-être le vôtre) qui s'y connait mieux que vous en informatique et qui peut vous aider. Encore faut-il lui demander.

Les mieux informés, les plus doués pourront même, s'ils ne sont pas près de vous, prendre la main à distance sur votre ordinateur. Pas d'inquiétude, cette prise en main ne peut pas se faire sans votre autorisation et vous pouvez l'interrompre à tout moment.

Pensez aussi aux tutos et aux moteurs de recherche

En cas de petites pannes qui ne vous empêchent pas d'utiliser votre ordinateur ou grâce à votre téléphone, il est peut-être temps de vous lancer. Il y a énormément de tutos à votre disposition sur internet.

Vous pouvez aussi tout simplement utiliser un moteur de recherche. Attention à la formulation de votre demande. Il faut faire court, simple et direct. Evitez les grandes phrases. Il faut mettre le mot clé, le plus important, au début de la demande. Choisissez le bon mot. Plus vous serez précis, plus la réponse sera adaptée à votre problème.

Malveillance et virus

Attention à ce que vous installez sur votre ordinateur, ne négligez pas les cases qu'il faut parfois cocher ou décocher. Cela peut éviter l'encombrement de votre ordi.

Attention aussi aux virus. Activez ou installez un antivirus est utile, beaucoup sont gratuits.

Prenez garde aux liens et aux adresses mail qui vous semblent douteux. Soyez vigilants. Si vous cliquez sur un lien ou une pièce jointe et qu'on vous demande tout de suite de télécharger où d'installer quelque chose, méfiance.

Petit rappel - Si on vous demande vos données personnelles (en particulier numéros et codes de carte bancaire), refusez !

Dernier recours

Enfin si rien ne marche, que personne ne peut vous aider, que vous n'y arrivez pas, que vous n'avez pas envie de mettre les mains dans le cambouis, il y a de nombreuses sociétés de dépannage informatique qui proposent leur service. Faites appel à elles.