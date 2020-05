Confinés à Deauville, ils ne comptent pas rentrer à Paris après le 11 mai

92, 75... les numéros de département sur les plaques d'immatriculation observées Place Morny à Deauville ne laissent guère de doute. Beaucoup d'habitants de la région parisienne sont venus se mettre au vert sur la côte fleurie. Il faut dire que le confinement à Deauville, ça ressemble plus à des vacances pour Patrick. "Au bord de la piscine, c'est quand même bien plus agréable", lâche-t-il sans complexe. Il est arrivé dans sa résidence secondaire au début du confinement et ne compte pas refaire ses valises. "Le problème c'est que je n'ai plus envie de rentrer à Paris ! Et c'est le cas de pas mal de monde ici".

L'arrivée des Parisiens pas forcément bien vécue par la population

Josy elle hésite. Cette sexagénaire vit entre Paris et la Normandie. Elle limite ses sorties au maximum, "une par semaine, je suis bien ici, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire, si je reste ou pas". Il faut dire que si les habitants de Deauville sont habitués à la présence renforcée des Parisiens tous les week-ends de l'année et particulièrement l'été, leur arrivée massive pendant le confinement n'a pas forcément été bien vécue. Dominique exprime un sentiment plutôt répandu au sein de la population locale. "Sur le marché par exemple, ils touchent les fruits et les légumes, ils ne respectent pas les distances."

"On reste chez les grands parents avec les enfants, et on continue le télétravail"

Léa, jeune mère de famille parisienne, reconnait qu'elle a essuyé des insultes quelques jours après son arrivée le 14 mars. Mais il était inimaginable pour elle de rester confinée à Paris. "Sans balcon, sans jardin, avec une isolation phonique pas terrible, on pouvait venir chez les grands parents, on n'a pas hésité". Cette sophrologue spécialisée en périnatalité va continuer à faire ses consultations par Skype. Et ses enfants restent avec elle. "La crèche est fermée de toute façon pour ma fille de deux ans et demi. Et pour mon fils qui a cinq ans, il n'y aurait que deux jours d'école par semaine. C'est trop compliqué."