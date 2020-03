Confinés en Alsace : ce que vous ne pouvez pas faire

Alors que les mesures de confinement sont entrées en vigueur mardi 17 mars à midi dans toute la France, vous vous interrogez peut-être sur ce que vous pourrez faire ou non ce week-end. Ce qui est sûr c'est qu'il faudra changer radicalement vos habitudes.

Partir en week-end

C'est interdit, vous devez rester chez vous. Des contrôles auront lieu dans les gares notamment.

Impossible de s'aérer en forêt ou en montagne

Vous vous imaginiez seul en forêt, au grand air, loin des microbes. Il faudra garder cette idée en tête pour plus tard. L'idée, c'est le confinement, vous devez donc rester proche de votre domicile. La chasse et la cueillette sont également interdites, tout comme les randonnées en montagne pour les mêmes raisons et plus encore. Si vous vous blessez, il faudra venir vous secourir. Hors les soignants sont déjà suffisamment mobilisés pour lutter contre l'épidémie.

Le jardinage mais sous conditions

Vous pouvez bien sûr bêcher votre jardin ou planter quelques graines, mais impossible de vous rendre à déchetterie. Il faudra attendre la fin du confinement. Les déchetteries sont fermées.

Faire de la gym dans un parc en plein air ou un footing

La ville de Strasbourg précise vendredi après-midi que pour ne pas générer de rassemblements de personnes et en raison des risques de contagions, il vous est demandé de ne pas utiliser les aires d’agrès mises à votre disposition et ce jusqu’à nouvel ordre.

Les footings ne sont pour l'instant pas interdits, mais dans un rayon de 2 kilomètres de votre domicile. Pour le sport, de nombreuses applications en ligne, permettent de s'entraîner à la maison, notamment l'application colmarienne Fizz up.

Pas de messe

Aller à l'église, temple, à la mosquée ou à la synagogue n'est une activité indispensable. Toutes les cérémonies cultuelles sont annulées.

S'échanger les enfants pour le week-end en cas de garde alternée

Ce week-end vous avez la garde de vos enfants ? Aucun problème, vous pouvez toujours échanger vos enfants. C'est l'une des cases à cocher (la quatrième) sur l’attestation dérogatoire. Mais la sortie doit être brève et à proximité du domicile. Si vous devez vous rendre dans une autre région ou si vous devez parcourir de nombreux kilomètres, il faudra attendre la fin de la période de confinement.

En cas de non respect de mesures de confinement, une amende de 135 euros est appliquée.

Les réponses aux autres questions que vous vous posez sont sur le site du gouvernement.