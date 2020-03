Confinés en Bretagne : ce que vous ne pourrez pas faire ce week-end

Depuis le mardi 17 février, les Françaises et les Français doivent rester chez eux pour éviter la propagation du coronavirus. Le printemps est là, le soleil brille et vous avez peut-être envie de profiter du week-end avec vos proches. Parents divorcés, célibataires géographiques, pêcheurs, croyants, nous faisons le point sur ce que pourrez faire et ne pas faire ce week-end.

Je vis à plusieurs kilomètres de mon conjoint, puis-je le rejoindre pour le week-end ?

Désolé, mais il va falloir vous contenter de conversations vidéos. Se déplacer pour aller rendre visite à sa famille, même s'il s'agit de votre conjointe ou de votre conjoint n'est pas autorisé. Il ne s'agit pas d'un déplacement indispensable. Toutefois, si celui ou celle qui partage votre vie se trouve dans un état de vulnérabilité, vous pourrez vous rendre à son chevet. Cela fait partie des dérogations.

Comment se passe la garde alternée de mon ou mes enfants ?

Ce week-end vous deviez normalement avoir la garde de vos enfants qui se trouvent chez leur deuxième parent. Les enfants de couples séparés peuvent toujours passer d'un parent à l'autre. Il suffit de cocher la quatrième cas de l’attestation dérogatoire pour aller les chercher. Mais la sortie doit être brève et à proximité du domicile. Si vous devez vous rendre dans une autre région ou si vous devez parcourir de nombreux kilomètres, il faudra attendre la fin de la période de confinement.

Et le poulet du dimanche alors ?

Les règles sont claires. Les rassemblements familiaux sont interdits. Ce week-end comme les autres jours vous ne pourrez pas aller rendre visite à vos parents comme vous le faites habituellement. Pas d'apéro samedi soir, pas de repas le dimanche. Restez chez vous et organiser des "apéros virtuels". Nos confrères de France Inter ont recensé les meilleures applications pour cela.

Je dois déménager ce week-end. Comment faire ?

Selon le ministère de l'Intérieur, vous pouvez déménager si votre bail arrive à terme. C'est un cas de force majeur. Pensez à vous munir de toutes les attestations nécessaires en cas de contrôle. En revanche, si le déménagement peut-être retardé, il faut le repousser. Vous ne pourrez pas faire appel à vos amis, pour éviter le risque de contamination et il sera sûrement difficile de demander l'aide d'un déménageur. De nombreuses entreprises ont choisi de fermer.

Pour m'occuper, j'ai prévu des travaux dans le jardin. Puis-je aller à la déchetterie ?

Il faudra attendre. Se rendre à la déchetterie n'est pas un déplacement indispensable, ni vital. Sachez par ailleurs quel les déchetteries de nombreuses communes sont fermées. Mettez vos déchets verts au fond du jardin, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Sachez par ailleurs qui si votre jardin se trouve à plusieurs kilomètres de chez vous, vous ne pourrez pas vous y rendre. Cela ne fait pas partie des dérogations.

Puis-je aller à la messe ce dimanche ?

Une fois de plus, aller à l'église ne fait pas partie des déplacements essentiels. Sachez qu'en Bretagne, plusieurs solutions sont toutefois proposées en ligne pour participer aux temps de prière.

Est-il possible d'aller à la pêche ?

Vous vous dites qu'aller pêcher, seul au bord d'un étang ou d'une rivière ne présente pas de risque de contamination. Pourtant ce loisir, comme la chasse d'ailleurs, n'est pas autorisé par le gouvernement. Seuls les déplacements brefs, à proximité du domicile sont autorisés.

Et le footing du samedi ou du dimanche matin alors ?

A l'heure où nous écrivons ces lignes, vendredi matin, il est encore permis d'aller courir seul à proximité de son domicile. Le ministère des sports autorise un footing de un à deux kilomètres histoire de s'aérer, mais pas plus. De nombreux coachs sportifs proposent des cours de sport en ligne. Profitez-en.

Il fait beau ! J'ai envie d'aller me promener en bord de mer...

...il faudra attendre plusieurs jours avant d'aller respirer l'air marin. A cause de récents abus, les quatre préfectures bretonnes ont décidé d'interdire les plages. Si tout le monde respecte les règles, nous pourrons peut-être en profiter avant l'arrivée de l'été !

► Retrouvez d'autres réponses à vos questions sur le site du gouvernement.

L'ensembles des réponses que nous vous apportons dans cet article sont valables le reste de la semaine. Dans tous les cas, n'oubliez pas que vous risquez une amende de 135 euros si vous ne respectez pas les règles. C'est en restant au maximum chez nous que nous limiterons la propagation du coronavirus et que nous éviterons l'engorgement des services hospitaliers. Plus vite l'épidémie sera passée, plus vite nous retrouverons une vie normale.