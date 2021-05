Conflit au Proche-Orient : des rassemblements dans plusieurs villes de France en soutien aux Palestiniens

Des dizaines de manifestations de soutien aux Palestiniens sont organisées en France et en Europe ce samedi 15 mai. Les tensions se sont accentuées ces derniers jours entre Palestiniens et Israéliens, laissant place à de violents affrontements avec un bilan humain déjà lourd.

Les drapeaux palestiniens sont de nouveau de sortie dans les rues de plusieurs villes de France ce samedi 15 mai. Des rassemblements sont organisés pour soutenir les Palestiniens dans leur conflit face aux Israéliens. De nouveaux affrontements ces derniers jours ont fait une centaine de morts et plus d'un millier de blessés de part et d'autres et les tensions ne s'apaisent pas.

A Paris, les manifestations ont été interdites par la préfecture de police, à la demande du ministre de l'Intérieur, au motif d'un risque de "graves troubles à l'ordre public". Il a été mis en avant le précédent de 2014, lorsqu'une manifestation propalestinienne à Paris avait dégénéré en violences urbaines.

Mais les organisateurs ont maintenu leur appel au rassemblement : "Parce que nous refusons de taire notre solidarité avec les Palestiniens, et que l'on ne nous empêchera pas de manifester, nous serons présents (au métro) Barbès" samedi "à 15 heures", ont lancé l'Association des Palestiniens en Ile-de-France, ainsi qu'une petite trentaine d'autres organisations, telles Attac, l'Action Antifasciste Paris-Banlieue, le Nouveau Parti Anticapitaliste.

De premiers regroupements de personnes ont été constatés dans le secteur de Barbès en début d'après-midi, indique la préfecture de Paris. Ils sont aussitôt dispersés par les forces de l'ordre avec un canon à eau. Des banderoles brandies par certains manifestants ont également été confisquées, indique franceinfo. 4.200 policiers et gendarmes sont mobilisés, selon la préfecture de police. Elle a par ailleurs pris un arrêté de fermeture des commerces dans le secteur de Barbès-Rochechouart.

D'autres manifestations ont été interdites, comme à Nice, à Dijon ou à Aubervilliers et Montreuil en Seine-Saint-Denis.

Ca va durer jusqu'à quand ?

Des rassemblements ont été autorisés dans d'autres villes, comme Montpellier ou Béziers où quelques centaines de personnes ont manifesté ce samedi matin, a constaté France Bleu Hérault. "Depuis que je suis toute petite c'est comme ça, raconte Malika Laja, une manifestante. Et maintenant, je suis grand-mère, et c'est toujours comme ça ! Mais ça va durer jusqu'à quand ?"

Plusieurs centaines de personnes se sont aussi rassemblées à Tarbes et à Pau. "Quand tu es Palestinien tu ne peux pas vivre normalement. Il n'y a pas de sécurité. Pas une minute !", a expliqué une réfugiée palestinienne au micro de France Bleu Béarn.

Des rassemblements sont aussi prévus à à Lyon, Bordeaux, Marseille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Lille, Metz ou Saint-Etienne.