Conflit des poubelles à Chateauneuf-sur-Loire : la justice annule la taxe sur les ordure ménagères

C'est une victoire pour les opposants à la taxe incitative sur les ordures ménagères dans le secteur de Châteauneuf-sur-Loire (Loiret). Cette taxe est mise en place en 2017 par le Sictom de Châteauneuf, le syndicat de collecte et de traitement des ordures ménagères qui regroupe 64 communes et 85 000 habitants, et est fortement contestée par les habitants qui ont plusieurs fois manifesté.

La redevance mise en place en 2017 est jugée illégale

Une redevance avec un forfait a été instaurée, puis une facturation à chaque levée supplémentaire, au-delà de dix-sept levées). C'est ce système de calcul complexe qui vient d'être jugé tout simplement illégal par le tribunal administratif d'Orléans.

Dans son jugement du 10 novembre que nous nous sommes procurés, la justice donne en effet raison aux quelques 1 800 foyers qui refusent de payer leurs factures depuis quatre ans.

Pour une fois, le pot de terre a gagné"

Didier Bezard, le président de l'ADUS, l'association des usagers du Sictom, ne cache pas sa grande satisfaction : "c'était le pot de fer contre le pot de terre, et pour une fois, le pot de terre a gagné, nous en sommes très heureux. Les 1800 personnes qui nous ont accompagné dans cette aventure sont récompensés pour leur courage, car il fallait être courageux pour s'opposer à ce que j'appelle du racket."

Cette grille tarifaire était l'une des plus chères de France"

"Je rappelle que cette grille tarifaire attenante à la redevance incitative était l'une des plus chères de France, c'est aberrant : elle était le double de la tarification antérieure pour la plupart des gens, ce qui était inadmissible", poursuit Didier Bezard.

Ce dernier s'adresse au Sictom : "c'est à eux de trouver une solution maintenant et de revoir leur copie de A à Z, mais notre association, qui se voulait force de contestation et de proposition, a proposé au Sictom une nouvelle grille tarifaire beaucoup plus conforme à ce que nous souhaitions".

Trois millions d'euros de factures non payées

Et à ce jour, selon l'Adus, il y a plus de trois millions de factures impayées (par les usagers qui refusaient le paiement), des factures que le Sictom de Châteauneuf-sur-Loire ne pourra donc pas réclamer. Le Sictom peut bien sûr faire appel du jugement devant le Conseil d'Etat.

A ce jour, seules les délibérations de 2016 et de 2017 (pour les factures de 2017 et 2018 donc) ont été annulées, une autre procédure existe pour les délibérations de 2018 et de 2019 mais le jugement du tribunal administratif d'Orléans sera sans aucun doute le même.