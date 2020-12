Conflit des poubelles : le Sictom de Châteauneuf sur Loire revoit sa copie pour 2021

Les nouveaux élus du Sictom de Chateauneuf sur Loire, le syndicat de traitement des ordures ménagères sur 63 communes du secteur, ne contesteront pas la décision du tribunal administratif d'Orléans, rendue le 10 novembre. La nouvelle équipe, issue des dernières élections municipales, a décidé de ne pas faire appel devant le Conseil d'Etat et de se conformer dès maintenant aux obligations nées de cette décision de justice.

En novembre dernier, le tribunal administratif d'Orléans a en effet donné raison aux usagers du secteur de Chateauneuf, qui refusaient de payer leur facture de redevance incitative sur les ordures ménagères, depuis sa mise en place en 2017.

1800 foyers contestaient le mode de calcul de cette redevance censée inciter les habitants à réduire leurs déchets et donc le nombre de sorties de leurs bacs à ordures, chaque année.

Une étude d'ici la fin de l'année pour une nouvelle grille tarifaire

Le tribunal a reconnu que les règles sur lesquelles s'était basé le Sictom pour élaborer cette grille tarifaire n'étaient pas transparentes, et qu'il n'était pas en mesure de fournir les éléments sur lesquels il s'était basé pour établir ses tarifs. En cause, la partie variable du forfait facturé aux usagers, dépendant du nombre de levées supplémentaires en dehors du forfait fixe que paye chaque foyer, pour un maximum de 17 levées par an.

Les élus du Sictom de Châteauneuf sur Loire ont pris acte de la décision de justice, et s'engagent à établir une nouvelle grille tarifaire, plus transparente, dès 2021. Mais pour cela ils ont peu de temps, car elle va devoir être adoptée avant la fin de l'année 2020.

Et cette fois, pour élaborer cette grille, ils ont commandé une étude pour élaborer les modes de calcul. "La nouvelle grille tarifaire s'attachera à refléter financièrement les services rendus aux usagers tout en tenant compte de leur production de déchets" dit le Sictom dans un communiqué.

Un service public rendu, qu'il faudra bien payer

Philippe Kutzner, le président du Sictom de Châteauneuf, insiste quand même sur le fait que "le traitement des ordures ménagères est un service public obligatoire, qui a un coût, et qu'il faudra bien en tenir compte. Nous ne pouvons pas présager de ce que nous dira cette étude, si les tarifs seront revus à la hausse, ou à la baisse, ou s'ils resteront ce qu'ils sont. Ce que nous faisons, c'est apporter de la clarté, des explications".

Ainsi les factures impayées et les éventuels remboursements liés à cette décision de justice, mais également les frais de justice, le coût de cette fameuse étude pour élaborer cette nouvelle grille, tout cela devra à un moment où un autre, être régularisé et donc payé par les usagers. Le montant des factures contestées et les frais de justice dépassent déjà les 2,5 millions d'euros.

"Quand vous utilisez votre téléphone, quand vous utilisez votre voiture, on vous présente la facture, c'est exactement le même principe" explique Philippe Kutzner. La manière dont cela se fera, et le temps que se donnera le Sictom pour régulariser ces frais, sont encore à définir.

Des déchets recyclables plus nombreux en 2021

En avril 2021 en tout cas, de nouvelles consignes de tri entreront en vigueur, pour augmenter les quantités de déchets recyclables que les usagers pourront mettre au tri (pots de yahourts, films plastiques), et ainsi réduire le volume de leurs ordures ménagères à incinérer. Et donc réduire le nombre de levées, et leur facture par la même occasion.