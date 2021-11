Confrontée à une pénurie de personnel, Annecy doit réduire les horaires d’accueil de ses crèches

Il fallait faire un choix. Soit réduire le nombre d'enfants accueillis dans les 24 crèches de la commune, soit modifier les amplitudes horaires. La ville d'Annecy a opté pour la deuxième solution. Confrontée à un problème de recrutement (39 postes non pourvus) et à de nombreuses absences (66 arrêts malaldie sur un peu plus de 300 salariés) "des ajustements horaires ont récemment été adoptés" par la ville d'Annecy. Dans un communiqué, elle indique que cette décision doit permettre de continuer à accueillir quotidiennement près de "1000 jeunes enfants tout en respectant les taux d’encadrement obligatoires, en attendant que des recrutements aient lieu".

Parents mis à contribution

Joint par France Bleu Pays de Savoie, Christian Bovier, maire-adjoint en charge de l’enfance, indique que si ce problème de recrutement dans le secteur de la petite enfance est national il est en Haute-Savoie "amplifié par l’attractivité de l’emploi en Suisse et dans les secteurs privés". Alors pour palier à ces manques et en plus des modifications d'horaires, Annecy a également mis à contribution les familles en demandant aux parents "qui ne travaillent pas de ne pas amener leur enfant à la crèche, dans la mesure du possible". Des campagnes d’affichage sont également organisées dans les crèches en difficulté pour faciliter l’entraide entre les parents. "J'ai adapté mes horaires", explique Jamel, papa d'un petit garçon de 2 ans. "Je comprends les difficultés mais il ne faut pas que cela dure."

ÉCOUTEZ Christian Bovier, maire-adjoint en charge de l’enfance et de la réussite éducative Copier

La ville d'Annecy a lancé une campagne de recrutement de professionnels agréés :

Éducateurs Jeunes Enfants

Auxiliaires de puériculture

Assistants Petite Enfance

Agents d’entretien polyvalents

Les CV et lettres de motivation sont à envoyer à secretaire.petite.enfance@annecy.fr