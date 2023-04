Confusion clandestine autour du sigle GCC

GCC or not GCC ? Telle est la question que se posent les enquêteurs, "perplexes" après ce nouvel échange épistolaire paru dans la presse.

ⓘ Publicité

Dans un communiqué de trois feuillets, la GCC menace directement "un groupe d'imposteurs qui se sont fait passer pour des membres de notre organisation et ont revendiqué nos actions sans les expliquer ni même les comprendre". Il dit "condamner fermement cet acte" et met en garde : "Si cela devait se reproduire, le problème ne sera plus réglé par un simple communiqué ".

Précisant au passage ne pas ployer le genou pour intégrer le FLNC comme l'écrivait le texte désormais apocryphe du 30 mars.

Au cœur de cette exégèse clandestine, la GCC persiste et signe 17 actions, dont les incendies contre les mairies d'Afa et d'Appietto . "En [les] ciblant, nous attaquons directement l'Etat et les élus nationalistes qui n'ont pas su tenir leurs promesses", appuie encore la GCC, mettant dans le même panier les services de l'Etat et la majorité de Gilles Simeoni.

En outre, le groupuscule revendique donc les actions contre des engins de chantier (Cauro, rocade d'Ajaccio, Sanguinaires) deux appartements à Pietrosella ("contre le spéculateur Jean-Louis Billes"), des résidences secondaires ou en construction (Pietrosella, Moriani, Orto, Bocognano, Alata), un bungalow (Bonifacio), le camping l'Esplanade à Olmeto, l'action contre une entreprise de BTP de Porticcio et enfin "l'incendie de la voiture d'un dealer de l'Empereur".

À lire aussi GCC, une nouvelle organisation clandestine annonce sa création

La GCC réserve d'ailleurs un passage sur le trafic de stupéfiants : "La drogue est un fléau sur notre terre, Aux vendeurs de drogue, un avertissement vous a été lancé, votre nom corse ne vous protègera pas de nos actions, la chasse est désormais ouverte". Au passage, le groupuscule entend enrôler "la jeunesse corse".

Pas un mot en revanche dans le texte sur l' attentat perpétré contre la maison familiale de Simone Guerrini survenu à Ajaccio le 10 avril qui portait la signature GCC.

Dans un troisième communiqué, la GCC accuse des "imposteurs" © Radio France - Paul Ortoli

Une communication inédite, depuis le 7 février, date à laquelle la GCC annonçait sa constitution dans la presse et revendiquait 17 actions. Aucun des trois communiqués adressés à Corse-Matin n'a pu être identifié, ce qui brouille le message.

Selon une source judiciaire, c'est le signe que la GCC peut être formée de groupuscules et ne dispose pas d'une structure bien établie. Un groupe aurait ainsi "pris ses distances avec le FLNC", un autre souhaitant y être "intégré". Mais il est difficile de dire si il y a une scission du noyau originel de ces jeunes qui se sont organisés après les heurts liés à l'agression mortelle d'Yvan Colonna.

72 voitures contrôlées à Ajaccio

Autre porte laissée ouverte par les enquêteurs, celle d'une "usurpation de marque", le mode opératoire des incendies est "facile à reproduire" et l'absence d'un canal d'authentification rend le jeu difficile à lire. Une réunion des services de sécurité doit plancher ce jeudi 12 avril sur ce nouveau communiqué de la GCC, le troisième en deux mois. La grande majorité des actions du groupuscule étant située en région ajaccienne, une vaste opération de contrôle avait lieu début avril. Bilan, 72 coffres de voitures ouverts à Ajaccio. Mais aucun jerricane n'a été découvert lors de cette opération de police.

Depuis 2022, le PNAT, le parquet national antiterroriste, s'est saisi d'une trentaine de faits, revendiqués par le FLNC et la GCC. Une GCC bis ajouterait encore de la confusion à cette compétition clandestine. Ce d'autant que la classe politique ne parvient pas à se positionner de manière unanime.

La majorité siméoniste et les groupes nationalistes d'opposition, Avanzemu et Core in fronte ne veulent pas employer le mot condamnation. La droite en revanche souhaite une position ferme, en condamnant "l'acte mais pas les auteurs", signale Jean-Martin Mondoloni, leader du groupe Un soffiu novu, paraphrasant avec ironie Jean-Guy Talamoni. Après les incendies des mairies d'Afa et d'Appietto, puis après celui contre la villa Guerrini, la droite pointe l'"ambiguïté" du discours nationaliste.

Cette résurgence de l'action clandestine gène aussi les discussions entre la Corse et Paris qui devaient reprendre à la fin du mois, place Beauvau. "Il n'y a pas de place pour le retour de violence clandestine, le seul chemin que nous voulons construire est celui de la paix", répète Gilles Simeoni. Des paroles qui résonnent pour l'instant dans le désert.