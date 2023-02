Congé menstruel : des députés écologistes envisagent de déposer une proposition de loi en France

Les femmes françaises pourraient-elles rester chez elles lorsque leurs règles sont trop douloureuses pour leur permettre de travailler correctement ? Alors que l'Espagne a adopté, ce jeudi, une loi permettant aux femmes de prendre un "congé menstruel" en cas de règles douloureuses, une telle mesure serait-elle possible en France ?

Des députés écologistes ont annoncé, ce vendredi, qu'ils allaient lancer "d'ici quelques semaines" une concertation en vue d'une future proposition de loi sur le congé menstruel. Si une telle mesure n'existe pas en France, quelques entreprises ont décidé de l'appliquer. Mais pour certaines militantes féministes, c'est une "fausse bonne idée", qui pourrait conduire à des discriminations.

Bientôt une proposition de loi ?

Au lendemain de l'adoption de la loi par l'Espagne, trois députés écologistes ont annoncé vouloir lancer une concertation auprès des organisations syndicales et féministes, en vue d'une proposition de loi en France. C'est le député de Dordogne Sébastien Peytavie qui en a fait l'annonce ce vendredi . Avec les deux députées Marie-Charlotte Garin et Sandrine Rousseau, ils souhaitent lancer la concertation d'ici quelques semaines.

Derrière cette concertation, la volonté de "nourrir le débat" et d'"aborder les débouchés législatifs". L'objectif des députés est en fait de trouver un dispositif qui n'aurait pas d'effet négatif sur le marché du travail. Plusieurs associations féministes craignent en effet qu'un tel congé crée des discriminations à l'embauche.

Le député de la Nupes considère "ce n'est pas aux femmes et aux personnes LGBTQI+ de s'adapter" aux douleurs des menstruations, mais plutôt "au monde du travail et à la société toute entière". "Nous devons passer la vitesse supérieure, prendre exemple sur nos voisins et lancer le débat en France", affirme-t-il.

Sébastien Peytavie annonce également, dans son communiqué, qu'il mettra en place ce dispositif au sein de son équipe de collaborateurs parlementaires à partir du 1er mars.

Le parti socialiste, qui portait cette proposition dans son programme pour la présidentielle de 2022, a mis en place la mesure en décembre. Les salariées du siège du PS, situé à Ivry-sur-Seine, ont la possibilité de prendre un jour de congé menstruel chaque mois.

Quelques entreprises françaises ont adopté la mesure

Quelques entreprises ont mis en place le congé menstruel en France. A Montpellier, la Scop "La Collective" a adopté la mesure dès 2021, une première en France selon elle. Cette coopérative réalise notamment des collectes sur la voie publique pour des ONG. Jessica, la salarié qui avait émis l'idée, racontait, en avril 2021, à France Bleu Hérault : "Si le matin ça ne va pas, ou à n'importe quel moment de la journée, il suffit d'en informer notre supérieur". "Comme on travaille dans la rue, il faut être de bonne humeur et quand on souffre, c'est plus compliqué", expliquait Pauline, l'une des premières à avoir posé un congé menstruel.

"On est convaincus que les salariées sont très responsables quant au sens de ce congé"

Chez "La Collective", cette journée de congé menstruel est donc rémunérée, sans justificatif médical, en toute confiance. "On est convaincus que les salariées sont très responsables quant au sens de ce congé", expliquait également le gérant de la Scop, Dimitri Lamoureux", au micro de France Bleu Hérault*. "Les salariées qui se sentent bien quelque part sont encore plus efficaces au sein de leur travail",* justifiait-il.

"Il y a beaucoup de femmes qui souffrent en silence"

Un an plus tard, en mai 2022, l'entreprise Marédoc, qui produit des coquillages à Frontignan, toujours dans l'Hérault , embrayait. Située à une trentaine de kilomètres de Montpellier, elle permet également une journée de congé à ses salariées en cas de règles douloureuses. Meriem, salariée depuis 14 ans, était la première salariée à avoir bénéficié d'un après-midi de congé." Ça m'a fait du bien", confiait-elle à France Bleu Hérault . "Le lendemain, ça allait beaucoup mieux, j'ai repris plus sereinement le travail, surtout pour une meilleure production. Parfois, c'est pas très confortable pour une femme d'avoir ses règles, d'avoir un boulot où il y a beaucoup de bruit et d'humidité", expliquait celle qui transporte des chariots de palettes fruits de mer au quotidien. "C'est pas facile tous les jours."

Christelle, la commerciale de l'entreprise, saluait aussi la mesure au micro de France Bleu Hérault. " J'ai de l'endométriose, mais j'aurais bien aimé par le passé, quand j'avais de grosses crises, bénéficier de ce congé là ", confiait-elle."Il y a beaucoup de femmes qui souffrent en silence."

Meriem, salariée de l'entreprise Maredoc à Frontignan, près de Montpellier, a pu bénéficier d'un après-midi de congé menstruel. © Radio France - Emma Saulzet

"Il y a des milliards de raisons pour ce congé menstruel"

A Labège, près de Toulouse, c'est l'entreprise "Chez Louis", dont les 17 salariés fabriquent des meubles, qui a décidé d'expérimenter la mesure il y a un an. " Dans notre métier, les femmes qui ont leurs règles pendant les jours d'atelier, c'est très compliqué", confiait Manu, un ébéniste, à France Bleu Occitanie il y a un an. Leur travail, "c'est sept heures debout non stop, avec des charges lourdes à porter, un accès aux toilettes pas toujours rapide et parfois des règles très douloureuses. On s'est rendu compte qu'il y a des milliards de raisons pour ce congé menstruel", confiait-il.

De gauche à droite : Jessica, Manu et Gaël, ébénistes chez Louis, entreprise de Labège qui expérimente le congé menstruel. © Radio France - Pascale Danyel

Certaines féministes craignent des discriminations

Si l'idée paraît séduisante, elle fait craindre un risque de discrimination au travail à certaines associations féministes. C'est le cas de Fabienne El Khoury, la porte-parole d'Osez le féminisme. Pour elle, "l'intention" derrière le congé menstruel "est bonne", mais "c'est une fausse bonne idée". Sur franceinfo ce vendredi, elle expliquait que pour elle, la mesure pourrait "augmenter le risque de discrimination à l'embauche", mais aussi favoriser "certains types de harcèlement" au travail.

Un argument appuyé par la sociologue Aline Boeuf, autrice de "Vivre son cycle menstruel dans le monde professionnel". Sur franceinfo, elle expliquait que beaucoup de femmes lui disaient qu'elles n'utiliseraient pas le congé menstruel*, "de peur d'être discriminées".*

Mais la sociologue reconnaît que la mesure est bien un moyen de "reconnaître une réalité", celle de la souffrance de certaines femmes pendant leurs règles. Ça peut aussi être "l'opportunité pour celles qui n'osaient pas de consulter" un médecin pour "ne pas normaliser la douleur, explique-t-elle.

Fabienne El Khoury, d'Osez le féminisme, craint de son côté que les efforts de recherche médicale sur les douleurs liées aux règles ne soient pas encouragés par la création d'un congé menstruel. C'est à la société de mieux prendre en charge les femmes, investir dans la recherche pour faire cesser ces douleurs et pas juste dire aux femmes : ok c'est pas grave, vous pouvez être pliées en deux, mais restez chez vous", pense-t-elle.