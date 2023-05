Congé menstruel : "La société est prête" assure le député d'Ille-et-Vilaine Mickaël Bouloux

C'est une mesure qui n'existe que dans très peu d'entreprises pour le moment. Un congé menstruel, pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses ou contraignantes. Plusieurs jours de repos sans perte de salaire lors de règles douloureuses, des députés écrivent en ce moment des propositions de loi en ce sens. C'est le cas du député PS d'Ille-et-Vilaine Mickaël Bouloux, invité de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : Rappelez-nous, qu'est-ce qu'un congé menstruel ?

Mickaël Bouloux : "L'idée, c'est d'avoir une possibilité pour une femme qui a des règles incapacitantes, en incapacité de travailler un jour, de dire qu'elle ne peut pas venir au travail, et cela, sans jour de carence, mais en ayant vu son médecin une fois par an pour avoir cette ordonnance et surtout pour faire un suivi parce que ce n'est pas normal d'avoir mal. Il faut aussi se soigner et peut-être détecter des maladies plus graves comme l'endométriose."

France Bleu Armorique : Avec Fatiha Keloua Hachi, vous êtes co-auteur d'une proposition de loi qui proposerait quelles dispositions ?

Mickaël Bouloux : "La disposition, c'est premièrement ce rendez-vous médical qui permettrait d'avoir une ordonnance une fois par an, qui permettrait de prendre un maximum de treize jours sur l'année et de deux jours par mois, c'est facultatif. Une fois qu'on a cette ordonnance, c'est la femme qui décide. Si on l'a ce mois-là, elle ne peut pas venir. C'est également, au-delà de ce congé menstruel, l'occasion de parler de la santé menstruelle et de lever le tabou des règles dans l'entreprise."

France Bleu Armorique : Ce ne serait donc pas à la charge de l'entreprise, mais bien pris en charge par l'Assurance maladie ?

Mickaël Bouloux : "A la charge de l'assurance maladie. Justement, c'est parce qu'on a vu des expériences d'entreprises qui sont novatrices, qui prennent en charge qu'on se dit qu'il faut une loi qui encadre ça et qui soit aussi un droit commun."

France Bleu Armorique : Comment avez-vous procédé pour arriver à cette proposition de loi ?

Mickaël Bouloux : "On écoute la société. Il y a eu l'expérience de nos voisins espagnols. Il se trouve que mon propre parti, le Parti socialiste, avait mis en place cela à l'automne dernier. Et puis on a fait des auditions d'entreprises, d'associations, d'associations féministes, de médecins pour converger sur cette proposition de loi que nous avons déposée maintenant, il y a à peu près dix jours."