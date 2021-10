Congé parental : un rapport propose de le réduire mais de mieux le rémunérer

Un congé parental plus court mais mieux rémunéré et partagé entre les deux parents, une refonte de tous les congés familiaux : telles sont les pistes d'un rapport remis ce mercredi au à quatre ministres (Travail, Santé, Fonction publique, Familles) à l'occasion de la Conférence des familles. Les auteurs du rapport, partent du constat que le nombre de parents ayant pris leur congé parental a chuté de moitié entre 2015 et 2019.

Pris après le congé maternité, le congé paternité ou "second parent", le congé parental est actuellement d'une durée d'un an, renouvelable jusqu'aux trois ans de l'enfant, il peut se répartir entre les deux parents et est rémunéré par une aide au montant fixe (PrePare). Le rapport propose que le congé parental soit désormais raccourci à six mois pour chacun des parents, pendant la première année de l'enfant, et que le montant de la rémunération soit proportionnel au salaire antérieur du parent avec un système de plafond.

Depuis une réforme de 2015 qui voulait inciter les hommes à le prendre, le nombre de bénéficiaires de cette Prestation partagée d'éducation de l'enfant a chuté de moitié, de 480.000 à 265.000 en 2019, a relevé le secrétaire d'Etat aux Familles, Adrien Taquet.

Faire de la garde d'enfant un "droit opposable"

Après un an, la présence d'un parent auprès de l'enfant ne serait plus encouragée, mais l'accent serait mis sur des modes de garde pour favoriser le retour au travail des parents, précise le rapport. Un quart des parents n'a pas accès au mode de garde qu'il souhaite, selon M. Taquet. Quand l'enfant a atteint un an, trouver une place de crèche ou une assistante maternelle deviendrait donc un "droit opposable" des familles, garanti par l'Etat. Le rapport propose par ailleurs d'étendre aux chômeurs les aides à la garde d'enfants aujourd'hui ciblées sur les foyers monoparentaux, estimant que "la garde des jeunes enfants constitue l'un des freins à la reprise d'une activité pour 150.000 demandeurs d'emploi".

Simplifier l'accès aux aides pour les familles

Plus généralement les rapporteurs recommandent de fusionner l'ensemble des congés parentaux : naissance, mariage, adoption, PACS, décès d'un proche, congé de proche aidant, etc. Selon eux, les règles et les interlocuteurs varient trop et sont illisibles pour les salariés et employeurs. Ils recommandent la création d'un "congé parental à tiroirs", avec un point d'entrée et un opérateur uniques. "L'ambition générale doit être non pas de continuer à empiler des réponses mais à simplifier la vie, celle des personnes, celle des entreprises", jugent les rapporteurs.

Par ailleurs, pour "donner l'exemple", les membres du gouvernement et leurs collaborateurs devraient prendre les parts obligatoires des congés paternité et maternité, "quels que soient leurs rangs hiérarchiques", à l'instar de responsables politiques étrangers, relèvent les rapporteurs.