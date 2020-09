Congé paternité : un rapport préconise de l'étendre à neuf semaines

Dans un rapport remis ce mardi au gouvernement, une commission d'experts préconise de faire du soutien aux enfants et à leurs parents une "priorité de l'action publique". Parmi les propositions, le rapport recommande un congé paternité étendu à neuf semaines.

Le rapport sur les "1.000 premiers jours de l'enfant" a été remis ce mardi au gouvernement, par une commission d'experts présidée par le pédopsychiatre Boris Cyrulnik. Selon ce document, le soutien aux jeunes enfants et à leurs parents doit devenir une "priorité de l'action publique". La commission insiste sur le fait que les enfants sont "façonnés par le milieu dans lequel ils grandissent", mais qu'"on peut agir" sur ce milieu et ainsi "les aider à se développer le mieux possible", a expliqué à l'AFP Boris Cyrulnik.

Étendre le congé paternité, mieux accompagner les parents

Parmi les propositions, la commission recommande d'étendre le congé paternité à neuf semaines, au lieu des 11 jours actuellement. Pour les experts, "il faut du temps, de la disponibilité et de la proximité physique et émotionnelle de la part des parents pour qu'ils construisent avec leur bébé une relation harmonieuse". "Une partie pourrait être prise après la naissance et l'autre partie à la fin du congé maternel", précisent les auteurs du rapport.

Ils préconisent également de développer un accompagnement personnalisé aux parents, qui "se retrouvent parfois seuls et perdus au milieu de leurs nombreux interlocuteurs". Autre proposition : mieux soigner la dépression post-partum, qui frapperait 10 à 15% des mères. Elle constitue la "principale complication de la grossesse, avec des conséquences qui peuvent être sévères (...) pour le développement de la relation au bébé". Des "campagnes d'information régulières auprès du public" devraient être mises en place, selon les experts.

Le rapport recommande en outre d'améliorer l'indemnisation du congé parental, la passer d'environ 400 euros par mois actuellement à au moins 75% du revenu.

"Des annonces d'ici la fin du mois"

"Certains éléments préconisés ont retenu notre attention", a déclaré le secrétaire d'Etat chargé de l'enfance et des familles, à l'AFP. Adrien Taquet a notamment cité la nécessité de mieux communiquer des messages de santé publique à des parents "parfois un peu perdus, contraints de chercher des réponses sur les réseaux sociaux", de renforcer l'accompagnement des familles pour mieux "détecter des fragilités", ou encore d'allonger le congé paternité.

Les propositions issues de ce rapport vont être "expertisées" par le gouvernement, et donneront lieu à "des annonces d'ici la fin du mois", a précisé le secrétaire d'Etat. Des mesures pourraient être inscrites dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2021.