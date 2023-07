Congés paternité : de plus en plus de pères le prennent, mais des inégalités perdurent

De plus en plus de pères prennent un congé après la naissance de leur enfant, mais toujours moins que les mères, et d'avantage les actifs que les chômeurs. Ce sont les principaux enseignements qui ressortent d'une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), publiée ce jeudi. D'après ses enseignements, les pères prennent de plus en plus leur congé paternité, un phénomène qui s'accèlère depuis 2021 et la réforme du congé paternité.

Entre 2013 et 2021, période sur laquelle porte l'étude, la part des pères ayant recours au congé paternité à la naissance de leur enfant est passé de 68% à 71%. À titre de comparaison, 7% des mères n'y ont pas recours. De plus en plus de pères font donc valoir ce droit. Mais des disparités persistent entre les pères salariés, les indépendants, les cadres ou les chômeurs.

Sentiment d'"illégitimité" des chômeurs

Pourtant le congé parentalité concerne les actifs comme les chômeurs. Pour être éligible au congé paternité ou maternité, les parents sans emploi doivent, au moment de la naissance, être au chômage indemnisé au cours des 12 derniers mois. Ils touchent ainsi des indemnités, sous conditions.

Ainsi, en 2021, seuls 13% des pères au chômage indemnisé ont pris leur congé paternité, alors que les trois quarts des pères en emploi (76%) y ont eu recours. À titre de comparaison 75% des mères au chômage indemnisé ont pris un congé de maternité, contre 95% des mères en emploi.

Ce non-recours s'explique par une mauvaise information, selon la Drees. Mais l'institut pointe aussi un "sentiment d’illégitimité". Le congé paternité permet pourtant de suspendre les obligations de recherche d’emploi et de reporter les droits aux allocations.

Les inégalités semblent se réduirent depuis 2021 et la réforme du congé paternité

En juillet 2021, la réforme du congé paternité est entrée en vigueur, allongeant sa durée de 11 à 25 jours, s'ajoutant aux trois jours déjà obligatoires depuis 2002. Les pères bénéficient donc de 28 jours maximum à la naissance de leur enfant, avec la possibilité de les fractionner.

La Drees livre également les premiers enseignements d’une étude en cours menées sur 54 pères d’enfants âgés d’un an environ, ayant bénéficié ou non de la réforme. Menée entre avril et septembre 2022, cette étude montre que la quasi-totalité des pères interrogés ont pris l’intégralité de leur congé paternité auquel ils avaient droit. Pour les personnes ciblées par l'enquête, le congé paternité apparaît comme une "évidence", qui répond à un besoin d’être associé à la naissance de leurs enfants.