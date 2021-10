127 ème congrès des pompiers : un métier en pleine mutation, exemple dans les Alpes-Maritimes

Aujourd'hui 1200 Pompiers professionnels interviennent dans les Alpes Maritimes. A 80% les interventions des pompiers concernent les secours à la personne : fractures, crises cardiaques, accidents de la route. La mission exclusive des soldats la lutte contre les incendies représente 4% des sorties.

De plus en plus nos pompiers font face à des risques majeurs, comme des actes terroristes comme à Nice et même à risques climatiques hors norme, comme la tempête Alex il y a un an. Dans le département les pompiers assurent pas moins de 100 000 interventions, dont 40% uniquement sur Nice.

Entrée de la Caserne Magnan © Radio France - Alexandre Mottot

Les syndicats dénoncent une sur-sollicitation des pompiers pour des motifs trop souvent discutables. Le syndicat autonome des pompiers ajoute que cet été la surpopulation estivale a même empêché les services de fonctionner normalement. Le recours journalier aux 3000 pompiers volontaires du département pose également des problèmes de statut comme de rémunération. En attendant ces effectifs de volontaires sont indispensables pour les services du SDIS. Le syndicat dénonce également un climat d'insécurité permanent au moment de l'intervention des pompiers.

"les violences individuelles contre les pompiers augmentent"

Comme d'autres professions les pompiers sont confrontés à des violences. Pour le lieutenant Colonel Olivier Pauletti, le commandant de la compagnie des sapeurs pompiers de Nice, les violences changent de forme. "On va dire que les violences de groupes ont tendance à stagner, voire à diminuer. Mais par contre, on a une tendance à voir l'augmentation sur les violences individuelles, notamment par des personnes en état d'ivresse ou qui sont violents, même si on est toujours confronté parfois à des situations de jets de projectiles sur certains secteurs. Malheureusement, ça fait partie des risques auxquels nous sommes confrontés". Il explique par ailleurs que les pompiers ont "mis en place aussi des techniques et des outils pour y faire face".

L'intersyndicale SDIS appelle à une manifestation nationale vendredi 15 octobre à Paris et à Marseille. C'est à Marseille que se tient le congrès et les pompiers devraient y être nombreux.