Congrès de l’ANEM : Les élus de la montagne Corse misent sur l’innovation.

L’association nationale des élus de la montagne (l'ANEM) tenait jeudi 21 et vendredi 22 octobre son 37ème congrès. L’occasion pour les maires, députés ou encore présidents d’agglomérations d’évoquer les problématiques spécifiques à leurs territoires. Cette année, la thématique était "_la montagne source officielle d’innovatio_n". Trois tables rondes et débats, avec près de 500 élus et ministres dont une délégation venue de Corse, étaient organisés autour de l’économie agricole, le développement durable ou encore le tourisme.

Covid-19 et attrait décuplé pour la montagne.

Ce dernier point a d’ailleurs été particulièrement abordé. Pour les élus de montagne, la crise de la Covid 19 et les confinements ont donné l’envie à une nouvelle population de faire des escapades naturelles. Pour Jean-Jacques Gianni, maire d’Evisa en Corse du Sud et membre du comité directeur de l’ANEM, c'est une bonne chose mais cela pose des problématiques liées notamment à la sur-fréquentation : « Il faut innover dans les messages que nous devons faire passer à cette nouvelle clientèle, mais aussi innover dans la manière de les accueillir et de les conduire dans les territoires de montagne. C'est une réflexion profonde qui ne s’arrête pas à dire " nous allons avoir plus de monde chez nous, mais c’est plutôt de se dire, comment les accueillir dans les meilleurs conditions sans dégrader la montagne " .

Intégrer la montagne dans le programme des candidats à l’élection présidentielle de 2022.

Impossible pour les élus de montagne de ne pas évoquer la prochaine élection présidentielle. 77 propositions nationales vont être remises en début d’année prochaine aux candidats. Pour la montagne Corse, Jean-Jacques Gianni, le maire d’Evisa demande : « une politique des villages de montagne pour les aider à se structurer en matière d’accueil. Si la Corse veut passer d'une presque zone de sous-développement par rapport au continent, il faut investir et aider l'installation des entreprises. Nous avions nous, élus de montagne demandé l’instauration d’une zone franche pour faciliter l’installation de jeunes couples. Les efforts que mènent depuis trois ans la collectivité de Corse avec l’Etat et les autres organismes doivent être amplifiés et poursuivis.»