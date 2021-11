Congrès de la CLCV à Metz : "il y a vraiment des attentes très fortes sur le pouvoir d'achat"

La CLCV a choisi le centre des congrès Robert Schuman à Metz pour tenir son 26e congrès national, du vendredi 12 au dimanche 14 novembre 2021. Pour l'association de défense des consommateurs, forte de plus de 320 associations locales et de 4.500 bénévoles c'est le premier congrès de "l'ère Covid-19", avec ses conséquences sanitaires, sociales et économiques.

Critiques sur le marché de l'électricité

"La sortie du confinement fait qu'il y a eu une flambée des prix de l'énergie et des prix alimentaires. Donc, il y a vraiment des attentes très fortes sur le pouvoir d'achat" détail son délégué général François Carlier, invité de France Bleu Lorraine. Et si le responsable estime que les mesures d'urgence annoncées par le gouvernement son plutôt positives pour contrer les hausses des prix des carburants, du gaz ou de l'électricité, il rappelle que des réformes de fond restent à réaliser. "Quand ça flambe, en France, on est un peu prisonnier. Pour l'électricité, nous tirons un bilan assez négatif de l'ouverture du marché à la concurrence. Il est quand même assez anormal que dans un pays qui a une énergie à prix très stable, on soit sujet comme ça à des fluctuations qui dépendent du prix du gaz."

Ecouter -François Carlier, délégué général de la CLCV, invité de France Bleu Lorraine