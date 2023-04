Congrès des communistes : "Pour gagner la bataille des retraites, il faudra être unis", dit le PCF 76

Le 39ème Congrès du Parti communiste français se termine ce lundi à Marseille. II s'est ouvert vendredi à Marseille, à Marignane. Quel bilan ? "Personne ne dictera aux communistes ce qu'ils doivent faire", a lancé Fabien Roussel, le patron, en ouverture du congrès. Le secrétaire départemental de la Fédération du Parti communiste français en Seine-Maritime est l'invité de France Bleu Normandie ce lundi.

Pour Aurélien Lecacheur, il n'y a pas de problèmes avec la France Insoumise et la NUPES : "je suis fier du travail de cette alliance, comme du travail de l'ensemble des communistes.

L'avantage de ce cadre d'accord, c'est que c'est un cadre qui n'est pas contraint, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on est d'accord, typiquement la bataille contre la retraite à 64 ans et puis aussi parfois sur d'autres sujets. On assume nos désaccords, mais on le fait tranquillement et sans drame. Vous savez, les vieux communistes aiment à rappeler que l'union est un combat."

Aurélien Lecacheur juge que Fabien Roussel est la bonne personne pour continuer de diriger le PCF. "C'est un bon secrétaire national. Il va continuer son travail pour continuer d'ancrer le Parti communiste dans les territoires. On sait que c'est important en Seine-Maritime avec nos trois parlementaires et tous les maires. Je crois que la spécificité du Parti communiste, c'est qu'il est profondément ancré dans le quotidien des Français."

