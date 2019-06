Congrès des Jeunes Agriculteurs : "combler le fossé entre les jeunes et le monde rural"

Le 53ème congrès des Jeunes agriculteurs se tient en ce mardi et jusqu'à jeudi à Roanne dans la Loire. Pour les agriculteurs de Franche-Comté, il faut retisser les liens entre les urbains et le monde rural.

Le 53ème congrès des Jeunes Agricoles se tient en ce moment et jusqu'à jeudi à Roanne dans la Loire. 800 agriculteurs de moins de 35 ans vont réfléchir à l'avenir de leur profession. Le thème cette année, "les jeunes et la ruralité". Pour Gérald Bichot, le président des JA de Haute-Saône, c'est un choix d'actualité.

Des préjugés qui freinent les jeunes

"Nous constatons un fossé entre les gens de la ville et les gens des campagnes", comme l'agriculteur. "Il y a beaucoup de préjugés, les jeunes ne savent plus comment nous travaillons, ils pensent parfois que nous en sommes encore à l'image du paysan bourru" poursuit Gérald Bichot. "Or, les choses ont changé, nous utilisons de plus en plus de technologies de pointe par exemple", assure le président des JA de Haute-Saône.

Près d'un agriculteur sur deux qui part en retraite pas remplacé

Près d'un agriculteur sur deux qui part à la retraite n'est pas remplacé assurent les agriculteurs, alors il faut susciter des vocations très tôt, et lutter contre l''agri-bashing". "C'est entre autres un des objectifs de ce congrès", explique Justine Grangeot, installée près de Vesoul et secrétaire générale des JA de Bourgogne-Franche-Comté.

"En faisant revenir des jeunes dans la ruralité, nous essayons de nous assurer qu'il y a bel et bien un renouvellement des exploitations, c'est vital", explique l'agricultrice.