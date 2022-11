Congrès des maires de France : "On attend de la confiance et des moyens", juge l'élue du Trièves Fanny Lacroix

Emmanuel Macron se rend au contact des maires ce mercredi, réunis à Paris pour le Congrès des maires de France . Des maires qui doivent gérer un contexte tendu, entre inflation et hausses des incivilités. Plus d'un maire sur deux (55%) ne souhaite pas se représenter à la fin de son mandat en 2026, un record en vingt ans, selon un sondage Ifop publié mercredi. "On attend de la confiance et des moyens", réclame l'élue du Trièves Fanny Lacroix, maire de Châtel-en-Trièves et vice-présidente de l'Association des maires ruraux de France.

France Bleu Isère : Vous assistez au salon des maires de France. Emmanuel Macron y sera aussi mais il ne fera pas de discours au congrès, contrairement aux années précédentes. Est-ce une déception pour vous ?

Fanny Lacroix : Oui, c'est vrai qu'on attend toujours d'aller un peu plus loin dans les positionnement du président de la République sur la considération en fait pour notre rôle, essentiel, pour celui des communes. Donc, on attend de la confiance, de la reconnaissance, mais aussi une confrontation des moyens d'agir au niveau local. C'est vrai qu'on passe d'une situation un peu difficile déjà financièrement pour nos communes, avec l'inflation, les prix de l'énergie et la crise climatique qu'on a à gérer. Donc on attend un positionnement de soutien.

Et puis je reviens aussi sur cette question du statut de l'élu. Pour les communes de moins de 500 habitants, il est encore difficile de pouvoir exercer cette fonction si importante dans des conditions satisfaisantes. Même si la loi "Engagement et proximité" a apporté certains éléments de confortation de la fonction, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une prise de conscience à ce sujet là.

Des maires "dans l'urgence budgétaire" face à l'inflation dit le président de l'AMF. Est-ce le cas aussi pour vous ou pour les communes du Trièves ?

C'est le cas de tout un chacun, pour nos concitoyens et donc forcément aussi pour nos communes, pour les petites communes rurales effectivement comme les plus importantes. Donc, il faut avoir conscience de cela. Après l'Etat aussi, bien sûr, est dans cette situation-là et on n'invente pas l'argent. Donc je pense qu'il y a un effort collectif à avoir, mais aussi une considération sur le fait que aujourd'hui l'échelon local est à la croisée d'enjeux particulièrement importants. Donc affaiblir cet échelon local et celui de la commune, c'est se grever de capacité d'innovation pour l'avenir.

Il y a pourtant des aides, l'Etat a mis en place des aides pour un certain nombre de communes. Ça ne suffit pas aujourd'hui ?

Eh bien écoutez, il faut regarder un peu dans la dentelle, parce que les situations des collectivités ne sont pas toutes les mêmes. Il faut avoir malgré tout cet effort et cette vigilance. En tout cas, au sein de l'Association des maires ruraux de France, on souhaite porter une oreille attentive aux situations les plus compliquées. On est en relation avec Dominique Faure, la secrétaire d'État chargée de la Ruralité, pour faire remonter au gouvernement des situations qui ne passerait pas.

Certaines communes pourraient-elles ne pas payer la facture ? Le maire d'Echirolles, Renzo Sully, avait évoqué cette possibilité sur notre antenne

En tout cas, nous étions - l'association des maires ruraux de France - avec le gouvernement et avec Dominique Faure lundi, juste avant le démarrage du congrès des maires. Le message qui nous a été passé, c'est d'être vigilant par rapport à cette situation et les blocages vraiment très importants doivent être remontés directement au ministre de référence pour qu'on puisse ensuite trouver des solutions au cas par cas. Donc on s'y engagera et il ne faut pas hésiter à nous solliciter.

Autre point soulevé par l'Association des maires de France : les incivilités contre les maires. Elles sont en hausse de 70% par rapport à l'an dernier. Est-ce que ça vous inquiète ?

C'est toujours inquiétant de voir qu'effectivement l'institution de manière générale est peut-être de moins en moins considérée. C'est vrai que le maire, il faut en avoir conscience, est le premier élu de la République. C'est lui qui gère le concret de la vie ordinaire au contact des citoyens. Il est aussi en contact d'une société qui change, qui est fracturée. Et donc il a un rôle d'autant plus important qui est celui de construire du lien, de raccommoder des fils un peu distendus pour qu'on puisse continuer à faire société tous ensemble. C'est pour cela qu'il a besoin de soutien, besoin d'être reconnu et le maire, lui aussi, doit prendre conscience qu'il est une pièce maîtresse dans la partition nationale, il n'est pas seulement gestionnaire, c'est celui qui doit faire vivre le pacte social dans la plus grande proximité.

Un maire sur trois est victime de violence ou d'injures, dit l'Association des maires de France. C'est un ratio qui vous paraît cohérent ? Vous avez aussi été victime vous-même de ces choses-là ?

Sur les ratios, je ne reviendrai pas sur les chiffres, je ne les connais pas. En tout cas, c'est trop important ça c'est sûr. Moi je n'ai pas vécu sur ma commune de situations de violences telles que vous le décrivez. Pour autant, je sens depuis le Covid une tension qui monte chez nos concitoyens, même dans nos petites communes rurales, où finalement, je trouve qu'il fait plutôt bon vivre par rapport à d'autres situations ailleurs. Mais voilà, on est dans une situation compliquée, il faut je pense une forme d'exigence collective et montrer qu'il y a des choses qui vont bien et c'est pour ça que je vous invite aussi à montrer tout ce qu'on fait qui est positif sur nos communes, montrer que la commune, la proximité, est en train de construire des solutions pour l'avenir. On a un devoir collectif d'ouvrir des horizons d'espérance et de porter aussi ce discours-là pour que nos concitoyens trouvent des solutions aux difficultés auxquelles ils sont confrontés.