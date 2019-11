Congrès des maires de France : "l'Etat doit nous écouter" estime le maire de Blasimon, Daniel Barbe

Les maires de France se retrouvent ce lundi à Paris pour leur congrès. Tracasseries administratives, baisse des dotations et doléances via le mouvement des gilets jaunes ... On évoque ces sujets avec Daniel Barbe, maire de Blasimon et président de l'association des maires ruraux de Gironde.

Bordeaux, France

France Bleu Gironde : ce weekend les gilets jaunes ont célébré un an de mobilisation. Ils n'ont jamais cessé de dénoncer la fracture entre le gouvernement et "le peuple". Est-ce-que vous comprenez cette lutte ?

Daniel Barbe : Il y a déjà un an je disais que je comprenais les gilets jaunes et c'est toujours le cas aujourd'hui. La fracture sociale et territoriale était vraiment très grande. Les gouvernants se sont rendus compte qu'il y avait effectivement un grand fossé. Suite à nos cahiers de doléances, mis en place à l'association des maires ruraux, le gouvernement a lui aussi lancé des réunions de concertation dans la France entière. Je pense qu'ils ont entendu mais je ne suis pas tout à fait certain que les mesures prises soient déjà en action. C'est pourquoi je comprend toujours ce mouvement. On n'avance pas à la vitesse que l'on souhaiterait, nous les habitants de la France d'en bas.

Vous participez aujourd'hui au congrès des maires de France à Paris. Quel message souhaitez-vous porter ?

Que l'on nous écoute davantage ! Aujourd'hui des décisions sont prises tout à fait en haut, au sommet de l'Etat, par des conseillers ministériels qui sortent de grandes écoles, qui sont jeunes et qui nous connaissent pas. Leurs décisions nous arrivent sur la tête comme la grêle par temps d'orage. Nous avons besoin d'être entendus. Il faut aussi adapter les politiques au plan local. On ne peut pas faire la même politique en ville qu'à la campagne. Il faut tenir compte de ce que nous vivons et les élus que nous sommes devraient être beaucoup plus entendus.

Les maires ruraux ont-ils le blues ?

Certains oui, clairement, d'autres sont très accrochés avec l'envie d'aller plus loin. On a le blues parce qu'on est noyé par l'administratif et les grandes structures comme les intercommunalités suite à la loi NOTRe par exemple. Mais nous sommes des combatifs. Nous avons envie que ce pays réussisse et de bien vivre à la campagne. Nous sommes des ruraux et fiers de l'être !