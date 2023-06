Congrès des maires de l'Indre : les élus face à une fonction de plus en plus complexe

Des élus de tout le département ont fait le déplacement ce jeudi jusqu'à la salle Barbillat Touraine de Châteauroux pour le congrès des maires de l'Indre. Sur place, un salon avec différents entreprises en lien avec les collectivités locales mais aussi une agora pour échanger. Les maires ont pu échanger avec Murielle Fabre, secrétaire générale de l'association des maires de France. Parlementaires, représentants des élus et le préfet du département étaient également présents.

Maire, une fonction de plus en plus compliquée

Une atmosphère propice au dialogue. Les maires se sont fait entendre sur les difficultés d'exercice de la fonction. Violences contre les élus, inflation des prix de l'énergie, exigence des concitoyens… Les sujets ne manquent pas. Présent dans l'assemblée, le maire de la petite commune de Poulaines dénonce le poids des démarches administratives. "Il faut arrêter d'uniformiser tout un tas de procédures qui correspondent à une ville de 100.000 habitants avec 200 employés dans la commune, précise Yves Cron. Nous, on a un, deux, trois ou cinq employés… On n'a pas du tout les mêmes façons d'agir."

Un dialogue s'est instauré entre les maires et Murielle Fabre, secrétaire générale de l'association des maires de France. © Radio France - Pierre Frasiak

Avis partagé par Pierre Rousseau. Maire de Saint Valentin depuis 1983, il a vu la tâche se compliquer : "Dès qu'on a une décision à prendre il faut être conforme à tel ou tel règlement ou loi. La deuxième chose c'est que les gens aujourd'hui - peut être depuis le Covid - vivent plutôt individuellement, donc le collectif c'est un peu compliqué. Troisièmement, financièrement on a de moins en moins de possibilités. J'avoue que c'est moins passionnant pour moi d'être maire qu'il y a 20 ans."

Le spectre d'un manque de candidats en 2026

Conséquence de ces changements, la peur du manque de candidats aux prochaines élections. Claude Doucet préside l'Association des maires de l'Indre. "Si on continue à aller dans cette démarche de méfiance d'exercer le mandat. Je pense qu'il y aura certainement des gens qui auront quelques difficultés pour boucler les listes".

La question de la violence envers les élus a été évoquée. Des maires se plaignent de concitoyens peu patients et très exigeants. Certains évoquent même des menaces et de plus en plus d'actes de violences verbales voire physiques.