Invité sur France Bleu Besançon ce mardi à l'occasion du 103ème congrès des maires de France qui s'ouvre à Paris, Alain Chrétien revient sur les difficultés d'être maire aujourd'hui. S'il assure que la fonction est de plus en plus difficile à assumer, il ne veut pas la limiter à cela.

Congrès des maires : "la population est de plus en plus exigeante et impatiente" regrette le maire de Vesoul

Les maires de France ont deux jours pour élire à Paris le successeur de François Baroin (LR) à la tête de leur association. A l'occasion de l'ouverture du 103ème congrès des maires de France, France Bleu Besançon a reçu ce mardi 16 novembre le maire de Vesoul, Alain Chrétien, en invité dans la matinale du 6/9. Le président de l'association des maires de France de Haute-Saône, en déplacement à Paris, revient sur la fonction de maire, victime d'une crise de vocation. Ils sont de plus en plus nombreux à abandonner leur vie d'élu.

Un rapport au maire qui évolue

Le maire de Vesoul tient avant tout à faire la distinction entre les maires de villes moyennes et ceux de petites communes. Pour lui, la tache est plus compliquée lorsque la taille de la commune est plus réduite : "Vous avez des maires de villes moyennes, comme Vesoul, où vous pouvez vous appuyer sur des collaborateurs, et vous avez des maires de petites communes qui sont tout seuls, ou avec quelques adjoints. Et là, forcément, ce n'est pas toujours simple de se confronter directement à la population."

Selon Alain Chrétien, si les maires sont en difficulté, c'est aussi car la population est "de plus en plus exigeante ou impatiente, parfois." Si le maire explique avoir rarement été impliqués dans des situations tendues, il rappelle toutefois l'importance des formations proposées par l'association des maires de France pour apprendre à réagir en cas de danger : "Actuellement, on organise des sessions de formation pour aider les maires à répondre aux situations de crise, aux situations de violence ou d'agressions physiques ou verbales. C'est la preuve que désormais, on doit aussi assumer cette fonction, apaiser les crises ou y répondre de la meilleure manière possible."

Il n'y a pas que des ennuis. ll y a aussi du bonheur.

Difficile parfois de trouver des maires pour prendre le relai de ceux qui jettent l'éponge. En Haute-Saône, justement, la commune de Colombotte s'est retrouvée sans candidature, avant de trouver un maire, in extremis. Le maire de Vesoul ne veut pas être pessimiste, il assure que cette fonction est avant tout une passion : "Il y a l'envie de faire des choses, répondre aux habitants, c'est aussi des choses très positives. On construit des projets, on rend service aux gens. C'est vraiment altruiste. On s'occupe des autres et il y a beaucoup de satisfaction."

Si le Alain Chrétien le reconnait, "effectivement, c'est de plus en plus dur", il se veut plutôt rassurant concernant la fonction de maire : "Il n'y a pas que des ennuis, pas que des contraintes. Il y a aussi du bonheur de pouvoir gérer sa commune, de voir les projets avancer."

