Congrès des maires : un million d'euros pour améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes en zone rurale

Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes et Joël Giraud, secrétaire d'Etat à la ruralité.

A Villevallier, dans l'Yonne, où est organisé depuis ce vendredi le 50e congrès national de l'association des maires ruraux (AMRF), les visites ministérielles pleuvent, tout comme les promesses, à sept mois de l'élection présidentielle. Après la venue du Premier ministre Jean Castex et d'une partie de son gouvernement vendredi, deux autres membres de l'exécutif ont arpenté les allées du "village partenaire", ce samedi.

Un million d'euros sur deux ans

Joël Giraud, secrétaire d'Etat à la ruralité, et Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes ont annoncé ensemble le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt (AMI) autour de l'égalité entres les hommes et les femmes en zone rurale. Il est doté d'une enveloppe d'un million d'euros sur deux ans, destinée à des projets dans toute la France.

Elisabeth Moreno dresse le constat : "On sait que dans les zones rurales, les femmes sont parfois isolées. On sait qu'elles ont parfois des difficultés de mobilité. On sait que quand elles perdent leur emploi, c'est beaucoup plus difficile que pour un homme d'en retrouver. Donc, nous avons décidé avec Joël Giraud de débloquer un million d'euros", explique-t-elle. "La vérité, c'est que c'est plus lui (Joël Giraud NDLR) qui paye ! Mais c'est un projet transversal, pour permettre de lutter contre les violences faites aux femmes, pour faire de la prévention car la violence n'est pas une fatalité, mais aussi pour faciliter l'émancipation et l'autonomie économique et financière des femmes qui sont la clé de leur libération", souligne-t-elle.

Favoriser l'émancipation économique

Son collègue au gouvernement Joël Giraud, secrétaire d'Etat à la ruralité, estime que la question des violences faites aux femmes, tout comme celle des difficultés sociales des femmes, se posent de manière plus aiguës encore à la campagne : "Il y a un phénomène qui m'a surpris : dans l'agenda rural, sur les mesures qui étaient prévues, il n'y avait rien sur l'égalité femmes - hommes et rien sur les droits LGBT. Ce sont pourtant deux sujets qui, dans les zones rurales, sont encore vus de manière plus prégnante qu'ailleurs. Regardez la réalité des choses : souvenez-vous de cet incroyable acte de violence qui a eu lieu vers Ambert, dans le Puy de Dôme, qui s'est soldé par la mort de trois gendarmes qui ont voulu protéger une femme", rappelle-t-il. "Donc nous lançons cet appel à manifestation d'intérêt pour que, sur deux ans, des associations qui luttent contre ces phénomènes absolument atroces de violences, mais également contre l'isolement des femmes dans un certain nombre de milieux ruraux, puissent avoir tout simplement du financement pour que leur sort soit amélioré."

Plus de femmes élues

La ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes ajoute que pour mieux répondre aux besoins spécifiques de femmes, il faut aussi qu'elles soient plus nombreuses dans les mairies et autres lieux de prises de décisions : "20% des maires ruraux de France sont des femmes. Quand on sait que 50% de la population rurale sont des femmes, on comprend qu'on a besoin que les femmes soient davantage représentées. Si les femmes ne sont pas aux tables de décision, que ce soit dans la vie politique, économique, culturelle, sociale, leur voix ne sera pas entendue. Elles ont une expérience différente, des vies différentes, des difficultés différentes et il faut absolument encourager les femmes à se présenter à des mandats locaux, à des mandats nationaux, parce qu'elles doivent représenter la moitié de la population de notre pays", conclut Elisabeth Moreno.