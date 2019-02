Connerré aura enfin une sortie d'autoroute sur l'A11

Le projet a été présenté ce vendredi par le département de la Sarthe et Vinci Autoroutes. Les travaux vont commencer l'été prochain et durer 18 mois pour un coût de plus de 14 millions d'euros. Sur place, les habitants sont ravis.

Connerré, France

Enfin une sortie d'autoroute pour Connerré. La première fois que l'on a parlé de cet échangeur sur l'A11, l'autoroute entre Le Mans et Paris, c'était en 1990. La convention entre le département de la Sarthe et Vinci Autoroutes a été signé ce vendredi. Et, cette fois, ça y est; les travaux vont commencer au début de l'été prochain. Le chantier va durer 18 mois et coûter plus de 14 millions d'euros. Il est financé à 50% par l'Etat et la région, et 50% par Vinci. Le département prend en charge le raccordement avec la départementale pour près de trois millions d'euros.

18 mois de chantier

"Nous travaillons actuellement sur les appels d'offres des entreprises qui vont travailler sur le chantier" souligne Marc-Antoine Barthe, chargé de projet chez Vinci Autoroutes. "Au début de l'été, on va travailler sur un chantier fermé tout en maintenant bien sûr les voies de circulation. On va réduire les voies de circulation sur l'autoroute, déposer des systèmes de sécurité sur les accotements pour bien isoler le chantier. Les premiers travaux consisteront à créer les débuts d'amorces d'accotement, sur tout ce qui est au bord de l'autoroute pendant environ une centaine de jours. ensuite, on va travailler sur la réalisation de l'ouvrage et puis nous terminerons sur ce que l'on appelle les travaux annexes c'est-à-dire la gare de péage et ses différents accès".

Le conseil départemental de la Sarthe et Vinci Autoroutes signent la convention pour lancer officiellement la construction du diffuseur de Connerré © Radio France - Christelle Caillot

La Sarthe sera plus attractive !"

"Une autoroute qui ne fait que traverser un territoire n'a pas d'utilité" souligne Dominique Le Méner, le président du conseil départemental de la Sarthe. "Le rôle de diffuseur est important pour le territoire, car si on a plus de possibilités d'entrées et de sorties, ça fait aussi un allègement de certaines infrastructures routières. Je pense que sur cette route de Paris, Connerré correspondait à des attentes au niveau des entreprises. C'est un moyen supplémentaire pour conserver des emplois et en développer d'autres".

C'est bon pour les affaires ."

Quand on demande aux habitants de Connerré ce qu'ils pensent du futur diffuseur, ils ont tous le sourire. Pour Francette qui réside dans la commune depuis quarante ans : "ça va créer du dynamisme".

Gaëlle qui tient une agence immobilière a déjà vu les premiers signes de l'arrivée du diffuseur : "on est très content. Il y a déjà des entreprises qui sont en train de s'installer près de la future sortie d'autoroute. _Je pense que cela va créer de l'emploi. Ça veut dire aussi que des personnes vont venir s'installer à Connerré et qu'ils auront besoin de maisons. Je ne pense pas en revanche que les prix augmentent"_.

Pour Patrice qui fait beaucoup d'allers et retours entre Connerré et le Mans : "c'est que du bonheur, on n'aura plus à traverser St-Mars La Brière qui est tout le temps bouchonné. Là, à dix minutes du Mans, je pense que je prendrai souvent l'autoroute. Même malgré le tarif des péages, on prendra l'autoroute. Pour Damien, jeune conducteur : c'est bien ça va développer le commerce. Il y en a qui disent qu'il y aura peut-être un Mac do, moi je trouve ça bien".

Quelques chiffres :

Début des travaux été 2019

coût des travaux 14 millions d'euros et 3 millions pour le raccordement avec la départementale

30 personnes travailleront sur le chantier

Mise en service début 2021

3.000 véhicules empruntent l'A11 à ce niveau tous les jours

Le futur péage de la sortie d'autoroute de Connerré sur l'A11 - @conseildépartementalsarthe

Le coût du péage n'est pas encore arrêté selon Vinci Autoroutes. On sait seulement que actuellement, il faut débourser 4.80 euros pour un Le Mans/La Ferté Bernard. Et comme Connerré est au milieu, on peut tabler sur un tarif d'environ 2.40 euros. Sauf que d'ici l'ouverture (prévue début 2021), les tarifs des péages auront sûrement augmenté !