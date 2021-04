Connexion hachée, coupure totale : la colère des abonnés de la fibre SFR dans le secteur de Maubeuge

A Maubeuge, Marie a les yeux rivés sur les boutons de sa box SFR depuis des semaines, "vous parlez d'une occupation", rigole la retraitée qui a des problèmes depuis mi-février qui se sont accentués fin mars, avec à un moment des coupures tous les soirs à 21h

On avait l'angoisse de voir 21h arriver, on surveillait, mais ça coupait de toute façon. Et puis il y a les petits qui viennent, il y a leurs dessins animés, ils peuvent pas les regarder, allez leur expliquer quand ils ont 3 ans que ça fonctionne pas !

Marie qui a perdu plusieurs fois perdu son calme avec le service client qui lui demandait de débrancher, rebrancher sa box, même de "souffler sur les câbles" s'interroge encore la femme. "la box a bien failli voler à travers la pièce"

La situation s'était rétablie un peu, mais hier rebelote, plus de connexion à 11h45 pendant plusieurs heures.

Le délégué Hauts de France SFR, Salvatore Tuttolomondo affirme pourtant que la panne réseau est terminée. Pendant 15 jours les techniciens ont tenté de trouver l'explication de la panne dans le secteur de Maubeuge, mais en fait il s'agissait d'une saturation sur la ligne Maubeuge-Lille explique le responsable. Le débit a donc été augmenté et depuis le problème est résolu pour Salvatore Tuttolomondo.

Mais le témoignage de Marie n'est pas isolé, sur le groupe facebook des mécontents de SFR, des clients se plaignent à Boussois, Hautmont, etc. A Ferrière la Grande, Jean-Claude a aussi a eu des problèmes hier, et il attend toujours l'appel du conseiller pour le rdv téléphonique qu'il avait lui même fixé. Le retraité qui vit mal l'absence de télé en plein confinement a installé une petite antenne intérieure pour capter au moins les chaînes de la TNT

Vous regardez un match de foot et en plein milieu l'écran qui se fige, et puis plus rien, une demie heure, une heure, deux heures, des moments où je vais me coucher que ça n'est pas rétabli ! Vous regardez un film et avant le dénouement ça se coupe...j'en ai plus que marre !