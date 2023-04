Conseil constitutionnel : rassemblement à Orléans après la validation de la réforme des retraites

"On n'est pas surpris, on n'est pas résignés mais on est très en colère" résume d'emblée David Sempé, le délégué départemental Solidaires, quelques secondes seulement après avoir appris la nouvelle : le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel de la réforme des retraites et retoqué le projet d'un référendum d'initiative partagée. "Il y a beaucoup de mes camarades qui sont désormais prêts à en découdre. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres et si ça explose, ce sera uniquement la faute du gouvernement" prévient le syndicaliste au milieu de ses camarades réunis place de la République à Orléans.

ⓘ Publicité

Mobilisation dès lundi contre la venue d'un ministre à Duralex

Dans le rassemblement, il y avait surtout des syndicalistes et quelques militants politiques, notamment du PCF et du NPA. Même si les slogans n'ont pas changé - "Macron, ta réforme : on n'en veut pas !" - il y avait un peu d'amertume parmi certains manifestants. "On n'en attendait pas beaucoup de cette décision du Conseil constitutionnel, explique Sylvie Lesné, enseignante et secrétaire départementale du SNES-FSU dans le Loiret. Mais tout de même, on pensait qu'il y aurait une forme de responsabilité de leur part, à savoir que la population a largement exprimé son opposition à cette réforme, et qu'ils l'entendraient un peu. Je sais bien qu'ils sont dans leur rôle, mais ça donne le sentiment que les manifestations populaires ne sont pas reconnues à leur juste valeur."

Le cortège a rejoint la préfecture dans le calme © Radio France - François Guéroult

Ce qui pose, bien sûr, la question de la suite : "La résignation, si elle devait avoir lieu, elle aurait déjà eu lieu, veut croire François Debord, jeune retraité (65 ans) et militant CGT. Ce qui est remarquable et même historique, c'est l'unité syndicale depuis le début du mouvement, il faut à tout prix la conserver. Sinon, il y a un risque d'exaspération du ras-le-bol général." Et l'intersyndicale dans le Loiret annonce une nouvelle mobilisation dès lundi prochain, 17 avril, à 9h, devant l'usine Duralex, à la Chapelle St-Mesmin, où doit venir Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, à l'occasion du redémarrage de la production à la verrerie.

La rapporteure du texte Stéphanie Rist ne ressent "aucune joie"

Du côté de la majorité présidentielle justement, on se garde bien de crier victoire trop fort, à l'image de la réaction mesurée de Stéphanie Rist, députée Renaissance du Loiret et rapporteure du projet de loi sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. "Quand on est rappporteure et qu'on a 30 articles validés sur 36, oui, on est soulagé. Cela veut dire que le travail technique a été correctement fait" réagit prudemment l'élue qui affirme ne ressentir "aucune joie particulière face à la colère persistante d'une partie des Français".

"On avait l'espoir d'une censure totale du projet de loi , donc c'est une déception" reconnaît Thomas Ménagé, député Rassemblement National du Loiret. "Mais ce que la loi fait, la loi peut le défaire" ajoute le porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale qui se projette déjà en 2027 : "si les Français nous font confiance et que Marine le Pen arrive au pouvoir, nous reviendrons sur cette réforme" promet l'élu du RN.