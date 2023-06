Conseil départemental du Loiret et Métropole d'Orléans, le terrain de la discorde

Il y a de l’eau dans le gaz entre le Conseil départemental et la Métropole d’Orléans. A l’origine de la discorde, le terrain des Quatre Vents, situé en bord de RD2020 entre le drive d’une enseigne de supermarché et l’aire d’accueil des gens du voyage, juste avant la bretelle de sortie pour rejoindre l’hôpital d’Orléans. Propriétaire de cette surface arborée d'une quinzaine d'hectares, le Département souhaite le vendre à un promoteur immobilier mais la Métropole s’y oppose. L'affaire est devant la justice.

Le choix du Conseil départemental du Loiret de se séparer d'un certain nombre de terrains, proches du quartier de la Source, ne se fait décidément pas sans vagues. Après la vente d'une parcelle située derrière le magasin Ikéa à la société Greenzone dont le permis de construire est attaqué en justice par des riverains, c'est autour du terrain des Quatre Vents, localisé à quelques encablures, de connaître des soubresauts politico-juridiques. Pour ce terrain boisé, d'une quinzaine d'hectares, le Département et son président Marc Gaudet ont trouvé un acquéreur, le groupe immobilier Lelièvre. Le prix de vente a été fixé à six millions d’euros.

La Métropole déboutée

Jusque là tout va bien sauf que le président de la Métropole d'Orléans, Serge Grouard, qui considère ce terrain comme stratégique avec l’éventuel développement du futur centre hospitalier universitaire, ne l’entend pas de cette oreille.

La Métropole décide alors de préempter, elle en a le droit, le terrain est situé sur la commune de Saint-Cyr-en-Val, et elle propose de l'acheter pour un montant de trois millions d’euros. Refus de Marc Gaudet. Qu’à cela ne tienne, l'affaire est portée en justice mais au début du mois de mai dernier, le juge de l’expropriation fixe bel et bien le prix de la valeur du terrain à six millions d’euros. La Métropole va faire appel de cette décision.

Les sénatoriales en toile de fond

Pour le conseiller départemental et métropolitain d’opposition, le socialiste Baptiste Chapuis, "financièrement, le Département va bien, il n'a pas besoin de cette vente pour équilibrer son budget, il le fait juste pour s'en débarrasser". L'élu P.S ajoute "on est en train de se débarrasser des forêts les plus proches d'Orléans et après on va se plaindre de la hausse des températures, des pics de pollution". Au-delà des divergences sur le devenir de ce terrain entre Marc Gaudet et Serge Grouard, "je pense qu'entre les deux personnages, il y a un peu d'eau dans le gaz" estime Baptiste Chapuis avant de préciser que Marc Gaudet est 5ème sur la liste du sénateur sortant Hugues Saury pour les élections sénatoriales en septembre prochain "où ne figure aucun orléanais sur cette liste".

Contacté par France Bleu Orléans, ni le Conseil départemental du Loiret, ni la Métropole d'Orléans n’ont souhaité s’exprimer.