Premier conseil municipal à Saint-Brice-Courcelles : "J'ai du mal à faire le deuil de mon maire"

"J'ai du mal à faire le deuil de mon maire", avoue Evelyne Quentin, celle qui aura la mission de succéder à Alain Lescouet au poste de maire de Saint-Brice-Courcelles. Adjointe aux sports de la commune depuis 2001, elle doit être élue ce mercredi 27 mai, lors de l'installation du nouveau conseil municipal. Le maire sortant -également vice-président de la communauté urbaine du Grand Reims- Alain Lescouet est mort des suites du Covid-19 le 27 mars, après avoir été hospitalisé au CHU de Reims, peu après le premier tour des élections municipales.

Cette campagne des municipales lui aura coûté la vie -- Evelyne Quentin

"J'ai beaucoup gambergé, et jusqu'à la fin de la semaine dernière je me suis demandé si j'étais capable physiquement et surtout psychologiquement d'assumer cette tâche et pour Alain, j'en suis capable", souligne Evelyne Quentin, ancienne athlète de haut niveau âgée aujourd'hui de 68 ans. Elle se souvient des jours qui ont précédé le premier tour des municipales et du soir de l'élection. Alain Lescouet avait été réélu pour un cinquième mandat avec 73% des voix le 15 mars. "Cette campagne des municipales lui aura coûté la vie : il y a eu cette dernière séance comme je l'appelle le 12 mars, lui qui était un homme très dynamique a fait sa dernière réunion publique assis, et ça c'était pas du monsieur Lescouet...".

Et puis tout est allé très vite ensuite... "A chaque fin d'élection on s'en allait tous les deux au commissariat pour déposer les bulletins et les résultats et là ce soir du 15 mars il m'a dit "je suis trop fatiguée, tu y vas seule" donc j'y suis allée seule et je l'ai pas revu", raconte Evelyne Quentin, la gorge serrée, avant de poursuivre : "le lundi je suis allée en mairie mais j'ai été prise d'une grosse fatigue donc je suis rentrée chez moi et je me souviens qu'il m'a dit Evelyne prends soin de toi !".

Evelyne Quentin est adjointe en charge des sports depuis 2001. © Radio France - Sophie Constanzer

Je vais travailler pour les habitants de Saint-Brice-Courcelles et pour lui -- Evelyne Quentin

Après plusieurs jours d'hospitalisation, l'annonce de la mort d'Alain Lescouet le 27 mars a fait l'effet d'un choc. C'est le premier adjoint de la commune Alain Lalouette, qui avait du prendre en charge les affaires courantes le 28 mars "au pied levé". Une mission pas simple dans ces circonstances, d'autant qu'il ne s'était pas représenté sur la liste aux élections municipales. Lui aussi, comme une dizaine d'autres conseillers municipaux et assesseurs le soir du premier tour, a été touché par le Covid-19 après le premier tour des élections municipales.

Et Evelyne Quentin en est consciente, prendre la suite n'est pas simple. "Déjà pour le conseil municipal qui est renouvelé à près de 60% ça a été un choc parce que ce sont des jeunes, qui ne connaissent pas la vie d'un conseil municipal, qui vont prendre des responsabilités, et qui ont perdu leur chef de file".... Le conseil municipal est prévu à 20 H 30 dans la salle des fêtes de Saint-Brice-Courcelles avec 27 conseillers municipaux.