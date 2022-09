Conseil municipal en catalan : le député Molac accuse l'État de "militantisme anti-langues régionales"

La mairie d'Elne est assignée devant le tribunal administratif à la demande de la préfecture des Pyrénées-Orientales, pour avoir autorisé les élus à délibérer en catalan, traduit en français ensuite, lors des conseils municipaux. La préfecture estime que c'est anticonstitutionnel.

"À mon avis, la préfecture va perdre." Paul Molac, sûr de lui ce mardi matin sur France Bleu Roussillon. Le député breton du Morbihan, qui a donné son nom l'an dernier à la loi sur les langues régionales, réagissait au recours de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Cette dernière estime que le règlement des conseils municipaux d'Elne est "anticonstitutionnel". La commune, comme 16 autres villes et villages du département, autorise les délibérations en catalan, traduites immédiatement en français.

Et le député Paul Molac va plus loin : "C'est du militantisme anti-langues régionales de la part du préfet." Selon le Breton, les élus peuvent parler n'importe quelle langue, à partir du moment où leurs propos sont traduits. Le tribunal administratif doit rendre sa décision dans un an et demi.