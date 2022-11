Conseil national de la refondation en Normandie : des propositions seront remontées au ministère de la santé

Le CNR, le Conseil national de la refondation Santé, voulue par le ministre de la Santé, a été lancé à la rentrée. Objectif, trouver des solutions pour répondre à la crise des systèmes de santé en France. Des réunions de concertation sont organisées en Normandie avec des habitants et des professionnels de santé, notamment ce lundi soir à Evreux et à Dieppe pour connaître leurs propositions.

Philippe Romac, directeur départemental de l'Agence régionale de santé en Seine-Maritime, était ce lundi matin l'invité de France Bleu Normandie.

Ce CNR Santé, est-ce une belle opération de communication du gouvernement ou une vraie concertation qui débouchera sur du concret ?

Je considère que c'est une vraie concertation, en tous cas on s'y emploie. Depuis déjà quelques jours en Normandie, et jusqu'à la fin du mois de novembre, on aura 18 réunions régionales qui réunissent 80 à 100 personnes à chaque fois. Et on consulte pour avoir un certain nombre de propositions. C'est du vrai concret.

La formule de ces ateliers fait beaucoup penser aux cahiers de doléances mis en place après le mouvement des gilets jaunes ou encore à la convention citoyenne sur le climat. Dans les deux cas, ceux qui y ont participé se sont dits déçus du résultat. Cette fois, ce sera vraiment différent ?

On est en train de recueillir les propositions. On en a eu quelques unes intéressantes jeudi soir, 17 novembre, au Havre. Je pense qu'on en aura cette semaine encore à Evreux et à Dieppe**. On a derrière l'ambition d'une restitution, d'abord régionale, puis nationale**, qui permettra de compiler toutes ces propositions. Je pense qu'on y arrivera et qu'on réussira à aboutir à quelques idées intéressantes.

Justement, la suite, c'est quoi quand on s'exprime ? Qui compile toutes les propositions et comment seront elles remontées ?

L'Agence régionale de santé est là pour animer ces débats, les faciliter, et puis compiler. Donc nous le faisons et nous le ferons jusqu'au 8 décembre à l'échelle régionale, avec la commission régionale qui permet une démocratie participative dans la région. Et puis ensuite, l'ARS Normandie va remonter au ministère l'ensemble des propositions qui auront été retenues.

Le ministre de la Santé fera le bilan de ce CNR Santé en janvier prochain. Une réunion s'est donc déroulée jeudi dernier au Havre, 80 personnes se sont réunies. C'était un succès selon vous ?

Oui, c'est un succès. En tous cas, moi, j'ai eu le sentiment que les gens ont participé vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Vous le disiez, on était 80 ou même peut-être 90. Deux heures de débats vraiment intenses, réels, avec une participation de tous, avec quelques idées déjà intéressantes qui ont été formulées. Je pense que c'était une soirée qui était plutôt réussie au Havre et je pense que ce soir, à Dieppe et à Évreux, elles seront aussi intéressantes.

On l'a constaté ces derniers mois, notamment avec la crise covid, les soignants sont à bout, surtout dans les hôpitaux publics. Tous dénoncent le manque de moyens. Est-ce que les soignants et l'hôpital public ont vraiment le temps d'attendre et de discuter ?

On est en train d'agir, nous sommes en train de réaliser des actions concrètes. Nous mettons davantage de moyens. Ça ne vous a pas échappé qu'avec le Ségur**, il y avait une augmentation des rémunérations**, que nous sommes ensuite en train d'accompagner un effort d'attractivité des établissements, parce qu'on a effectivement du mal à recruter et à intéresser les jeunes. Et donc nous sommes en train de travailler justement à présenter aux jeunes élèves ou jeunes étudiants les différents métiers de la santé pour qu'ils puissent effectivement être attirés par notamment par l'hôpital public pour réaliser des beaux métiers très utiles à la société.

A l'ARS, vous avez sans doute eu déjà une idée de ce qui ne va pas : qu'est ce qu'il faut changer ? Quelles sont les priorités selon vous ?

Il y a un point clé, je pense, qui est de faciliter et d'améliorer vraiment la relation entre l'ensemble des professionnels. On le dit souvent, c'est entre l'hôpital et la ville. Et là, il faut, il faut outiller davantage les deux côtés, les deux parties. Et puis, entre médecins et autres soignants et autres professionnels de santé, c'est des choses qui ont été redites au Havre jeudi soir.

Est-ce que c'est possible, parce que ça fait plusieurs années qu'on le dit ?

Oui, c'est vrai, mais on est en train de développer de nouveaux outils qui facilitent la relation entre les professionnels, qui améliorent effectivement leur communication, les échanges d'informations entre eux. Et puis on déploie aussi, avec des moyens financiers nouveaux, des dispositifs de coordination qui doivent permettre de faciliter l'accompagnement des patients, un accompagnement des personnes. Et cette fameuse coordination des professionnels.

