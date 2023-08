Conseiller, orienter, aider : au commissariat de Brest, l'accueil des victimes de violences fait ses preuves

Nadège Thouard (à gauche) et Christelle Grall (à droite) s'occupent d'accueillir et d'orienter les victimes de violence

Le poste d'intervenante sociale a été crée de toute pièce dans le cadre d'une convention tripartite entre l'État, la police et Brest métropole. A sa tête, Christelle Grall, assistante sociale de formation. "Mon rôle, c'est d'orienter et conseiller, de repérer les besoins sociaux des personnes qui se présentent, qui ont déposé plainte ou pas, et de les orienter vers les services sociaux de droit commun."

Améliorer l'accueil des victimes

C'est l'un des enjeux majeurs pour Christelle Grall. "Les gens sont plus rassurées de voir une personne en civil plutôt qu'en uniforme. Donc ça peut permettre un peu de dédramatiser le dépôt de plainte et de rendre les choses plus concrètes et plus faciles d'accès."

Il a fallu prendre ses marques au sein du commissariat mais également des organismes extérieurs. "Il a fallu que je m'approprie ce poste, que je me fasse repérer aussi. Maintenant, le travail est très fluide entre entre les policiers, les enquêteurs et les partenaires extérieurs. Je suis sollicité comme il faut."

Car l'un des premiers constat que l'assistance sociale a fait est parlant. Pour elle, les victimes ne connaissent pas assez leur droit, et ne connaissent pas les services à leur disposition. "Ils n'ont pas idée d'aller chercher de l'aide. Ça peut être un conflit conjugal, mais aussi un conflit avec la famille, avec les enfants" précise-t-elle.

Sur le terrain, les policiers peuvent lui faire remonter des problèmes. "Je peux alors m'auto-saisir, je contacte les familles et en règle générale je suis plutôt bien accueillie. Ça permet de faire le lien et de faire beaucoup de médiation."

Faciliter les démarches

L'assistante sociale le sait, se déplacer pour porter plainte n'est pas simple pour une victime. "Il y a des personnes qui se posent la question de savoir si leur situation relève d'un champ judiciaire ou pas, de ce qui va se passer après... L'idée, c'est d'orienter, de conseiller, d'expliquer la procédure, ce qui va se passer pendant le dépôt de plainte, d'essayer de rendre les choses un peu plus concrètes pour que ce soit plus rassurant."

Du côté de la police, cette aide en plus est fortement apprécié. "C'est un réel plus, parce que ça nous permet de confier nos victimes à des professionnels, assistantes sociales et psychologues, et de nous concentrer sur les actes d'enquête" affirme Nadège Thouard. Elle est commandante et cheffe de l'unité atteinte aux personnes, et c'est elle la référente violence intrafamiliale au sein du commissariat.

Grâce à leur présence, les méthodes ont évolué. "Soit elles sont informées d'une situation dont elles pensent qu'elle relève d'une infraction pénale et elles viennent nous voir, ou à l'inverse, nous, on a des victimes qui viennent déposer plainte et on sent qu'elles sont dans une détresse psychologique ou en insécurité, et à ce moment là, nous, on se tourne vers elles."

Un travail en trinôme fluide qui permet surtout une prise en charge complète des plaignants. "Ça facilite beaucoup les choses, il y a une réelle plus-value" ajoute la commandante. A l'heure actuelle, il est encore difficile de chiffrer les résultats. L'assistante sociale estime traiter "une vingtaine de dossiers par semaine."