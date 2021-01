Conseillère Pôle Emploi tuée à Valence : "C'est de l'injustice pure", témoigne sa demi-sœur

"Ma sœur chérie, tu n'es plus là mais tu seras à jamais dans mon cœur". Marjorie Coste a déposé un mot écrit à la main accompagné de deux roses, ce vendredi 29 janvier, devant l'agence Pôle Emploi où Patricia Pasquion, sa demi-sœur, a travaillé pendant tant d'années.

Une famille sous le choc

Au lendemain du meurtre et malgré la douleur, Marjorie a tenu à se recueillir sur les lieux du crime, à Valence (Drôme). Rendre hommage à sa demie-sœur était une nécessité. "J'ai perdu ma sœur dans quelque chose de terrible, c'est de l'injustice pure. Quand ça nous tombe dessus, on n'y croit pas", lâche-t-elle, en pleurs. "Notre maman est très très mal, les frères et sœurs, toute la famille est mal, on n'arrive pas à comprendre", précise la demi-sœur de Patricia Pasquion.

"Patricia, c'était la joie de vivre"

"Ma Patou, elle avait le goût de vivre, la joie de vivre, toujours joyeuse, elle ne se plaignait jamais même quand ça n'allait pas, raconte Marjorie. C'était une femme géniale qui s'occupait très bien de ses deux filles même si elle travaillait beaucoup". Pour épauler la famille de Patricia, des anonymes ont également fait le déplacement devant l'agence Pôle Emploi ce vendredi. Quelques fleurs et une bougie entourent le mot écrit par Marjorie Coste.

Marjorie Coste, la demi-sœur de Patricia Pasquion, témoigne au micro de France Bleu Drôme Ardèche Copier