Conseils et anecdotes des emballeurs de cadeaux de Noël de Valenciennes

Tous les ans, ils sont des milliers de bénévoles à emballer nos cadeaux à la sortie des magasins pour récolter de l'argent. Un exercice pas forcément facile pour lequel certains clients ont des exigences bien particulières. Illustration dans le Nord.

Ils n'ont pas eu de formation, mais après un mois d'emballage, les Coyotes d'Anzin maitrisent les ciseaux et le papier kraft. Tous les jours, ils sont une vingtaine du club de football américain à se relayer pour emballer les CD, livres et autres DVD à Valenciennes. Après quelques premiers emballages "très moches" Manaelle et Lisa sont expertes : "il faut de la précision, et du bon matériel, des ciseaux qui coupent bien, du papier épais mais pas trop et des gomettes pour cacher les prix et après ça va" et puis il y a les fameuses pochettes beaucoup plus faciles à manier.

Mais ça peut vite se compliquer quand elles tombent sur des paquets comme des écrans plats immenses, des boites hexagonales ou des peluches, car là ça devient la galère, surtout si les clients ont décidé qu'il fallait un emballage raccord, en clair que les lettres de la FNAC soient bien reliées.

le reportage de Rafaela Biry-Vicente Partager le son sur : Copier

3500 euros récoltés en un mois

Et puis il y a aussi des clients qui n'achètent pas dans le magasin et qui réclament des kilomètres de papier se désole Lisa, mais sinon elle a vraiment l'impression d'être dans le "délire Noël", un vrai petit lutin du Père Noël quand elle doit aller très très vite pour emballer un cadeau car le mari, la femme ou l'enfant à qui est destiné le cadeau est dans le magasin. Et puis les emballeurs sont multifonction s'amuse Manaelle " on découpe les antivols quand ils sonnent au portique de sécurité, on indique 10 fois par jour les toilettes et on nous rapporte les objets trouvés".

Mais au bout du compte les Coyotes sont récompensés, en un mois ils vont récolter 3500 euros pour leur club alors pour remercier leurs généreux donateurs demain certains ont promis de se déguiser en lutin.