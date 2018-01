Une cinquantaine de SDF, habituellement hébergés sur la péniche de l'Armée du Salut, à Neuilly, ont dû quitter les lieux à cause de la crue de la Seine. Ils ont trouvé refuge dans le théâtre de la ville qui a interrompu temporairement son activité.

167 avenue du Général de Gaulle ; Neuilly sur Seine

Parmi les conséquences de la crue de la Seine, cette péniche de l'Armée du Salut, près du Pont de Neuilly, dans les Hauts de Seine, qui a dû être évacuée, il y a quelques jours, à la demande de la préfecture, par mesure de sécurité. Ses habitants, 50 sans-abris, dont 15 couples ont dû quitter leurs logements, avec quelques affaires sous le bras, en espérant revenir le plus vite possible. La ville de Neuilly leur a trouvé un hébergement quelques centaines de mètres plus loin, 167 avenue du Général de Gaulle, dans un théâtre.

La ville avait mis un bus à leur disposition afin de faciliter leur déménagement. Et les 50 sans-abris, encadrés par l'équipe de l'Armée du Salut se sont entre-aidés pour s'installer dans la grande salle du théâtre. Ils ont pu disposer leurs "lits picots" prêtés par la ville où ils le souhaitaient, dans les moindres recoins. Certains se sont même installés sur scène, y compris dans les alvéoles des coulisses, formant, à l'aide des vastes tentures rouges, des lits à baldaquin, afin de créer un peu d'intimité.

Parmi les 50 sans-abris de la péniche de l'Armée du Salut, une quinzaine a trouvé refuge sur scène © Radio France - Nathalie Doménégo

Le théâtre 167, situé 167 avenue du Général de Gaulle à Neuilly, sert surtout pour des répétitions, des associations et des réunions. La ville a annulé les activités qui étaient prévues pour pouvoir accueillir les habitants de la péniche.

Le théâtre 167 de Neuilly a déprogrammé ses activités pour héberger les 50 sans-abris de la péniche de l'Armée du Salut © Radio France - Nathalie Doménégo

Reportage de Nathalie Doménégo Copier

Il n'existe pas énormément de sites capable d'héberger autant de personnes durant plusieurs nuits, explique le directeur du pole social et santé à la mairie de Neuilly. "L'avantage d'un site comme ce théâtre est qu'il propose des douches, dans les loges, et la possibilité de se restaurer dans l'espace du bar."

Interview de Gilles CURCHOD, directeur du Pole Affaires sociales à la mairie de Neuilly Copier