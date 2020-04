Les garagistes solidaires avec les personnels soignants et tous ceux qui sont obligés de se déplacer

Depuis le début du confinement, certains garagistes ont baissé le rideau. D'autres restent ouvert, par solidarité pour tous ceux qui empruntent leur véhicule pour se rendre au travail. Ils constatent néanmoins une baisse considérable de leur activité : de l’ordre de 70 à 80% pour ce garagiste de Vénissieux, dans la banlieue de Lyon.

Mais il a fait le choix de rester ouvert. Il s'en est expliqué sur France Bleu, ce mercredi matin : "Comme d’autres garagistes, nous restons ouverts, par solidarité, pour toutes les personnes qui travaillent, que ce soit le personnel soignant, les ouvriers, les fonctionnaires de police, les caissières, les livreurs, qui restent sur le terrain actuellement" dit Nabil Machachou.

Son établissement a lui-même bénéficié de la solidarité d’un cabinet dentaire voisin : "il nous a fait don de ses masques et gels ydroalchooliques avant qu'il ne ferme à cause du confinement".

Nabil Machachou ne cache pas toutefois sa crainte pour ses salariés et lui même vis à vis du coronavirus et prend un maximum de mesures : "Nous respectons énormément les consignes de sécurité et gardons nos distances. Nou désinfectons à chaque fois les véhicules, nos locaux et le matériel que nous utilisons".

Le garagiste de Vénissieux tient à remercier le site Wroomly (site de comparateur de prix entre les garages) qui "indique quelles sont encore les garagistes ouverts durant la période de confinement".

