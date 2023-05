Consigne sur les bouteilles en plastique : 39 intercommunalités de la grande région disent non

France Bleu Bouroggne : Florian Paquet, votre syndicat couvre près d'une centaine de communes en Côte-d'Or. Pourquoi vous opposer à ce projet de consigne sur les bouteilles en plastique ?

On parle de consigne, en réalité, ce qui nous est vendu c'est une arnaque intellectuelle, une fausse consigne. La consigne, c'est ce que beaucoup ont connu avec les bouteilles en verre, où effectivement les bouteilles réutilisées. Là il n'est pas question de réutiliser les bouteilles, la chaine de recyclage sera exactement la même, les bouteilles détruites, et la matière réutilisée pour refaire d'autres bouteilles. Tout le monde s'affole sur le sujet, notamment le gouvernement, alors qu'une réalité les bouteilles plastique c'est moins de 1% des déchets ménagers par an en France. Et ce pourcent il est recyclé aujourd'hui à 70%.

Comment inciter les consommateurs à recycler plus ?

Deux observations : d'abord, il y a un service public des déchets qui fonctionne très bien en France, avec en 1992 la mis en place des éco-organismes, devenu CITEO aujourd'hui. ON a des collectivités qui ont investi massivement dans des centres de tri. 30 millions d'euros par exemple à Dijon. On a les capacités de bien faire. Le principal sujet aujourd'hui si on veut atteindre les 90% de recyclage, c'est de réussir à récupérer le hors foyer, les bouteilles jetées en dehors de la maison, soit dans l'entreprise, soit sur la voie publique.

Cette consigne elle aurait un impact financier sur le tri ?

Pour moi la consigne telle qu'elle nous est vendue par ses défenseurs, c'est du business. ON a des industriels qui veulent remettre la main sur la bouteille plastique parce qu'elle a de la valeur. Quand on prétend que les consommateurs vont s'y retrouver, c'est complètement faux. Aujourd'hui ils paient déjà une éco-taxe quand ils achètent une bouteille en plastique. les quelques centimes ou de bons d'achat qu'on va leur donner quand ils vont ramenr leur bouteille, ils l'auront déjà payée; C'est pour cela que je parle d'arnaque intellectuelle.

Ca rapporte combien par exemple à votre collectivité le tri et le recyclage des bouteilles plastique ?

Si je prend l'exemple de ma collectivité, on estime que c'est 250.000 euros par an de recettes qui sont liées directement aux bouteilles plastique, à la fois parce qu'on revend la matière plastique, et aussi parce qu'on perçoit un soutien financier de l'éco-organisme CITEO.