Boites en verres consignées pour vos déjeuners et frigos solidaires en Côte-d'Or !

Chaque jour on fait le tour du web pour vous dénicher les petites et les grandes infos du moment en Côte d'or et ce matin on vous parle des adeptes du zéro déchet !

Côte-d'Or, France

Un nouveau restaurant dijonnais propose depuis peu d'acheter le plat du jour et de l'emporter dans une boite en verre consignée ! Une boite made in France expliquent les patrons du restaurant, La menuiserie à Dijon. Vous venez chercher votre plat le midi, vous le rapportez dans votre boite et la fois d'après vous faites la même chose. En terme de réduction des déchets c'est imparable. Un petit geste mais un grand pas pour l'environnement, "pour avoir le moins d'impact possible sur la planète pour nos enfants", expliquent les les deux patrons.

Bientôt des Frigos solidaires à Dijon ?

Les Frigos solidaires ce sont des frigos en libre-service installés chez des commerçants, mais en extérieur, à la portée de tous et où chacun peut déposer ou prendre de la nourriture gratuitement et quand il le souhaite. Une initiative soutenue par deux dijonnaises Sabrina et Yuko. Interrogées sur la page Facebook Dijon au naturel, elles expliquent "qu'elles ont proposé l'idée lors des budgets participatifs 2018, pour la commission de quartier du centre ville et ont crée dans la foulée un groupe Facebook: Frigos solidaires Dijon". Aujourd’hui, selon la caret établie par Sabrina, il en existe 23 en France mais beaucoup sont en cours de financement.

Bientôt un groupe Zéro waste à Dijon

Les adeptes du zéro déchet bientôt regroupés à Dijon grâce à un nouveau groupe Zero Waste dans la Cité des Ducs, grâce à Céline, Séverine et Coralie qui en sont à l'initiative. En deux mots, l'idée de ce groupe c'est d'apprendre à réduire, voir éradiquer au quotidien tout ces achats qui ont des emballages superflus et leur préférer des achats en vrac par exemple. Ou penser à apporter avec soi des boites quand on va au marché pour repartir sans un emballage supplémentaire qui ira directement à la poubelle. Si cela vous intéresse, un questionnaire vous attend sur leur page Facebook.