Conso : le rayon des fournitures scolaires d'Auchan au Mans attire des clients de toute la Sarthe

L'allocation de rentrée scolaire va être versée cette semaine à partir de ce mardi pour les ménages les plus modestes. Les rayons des fournitures sont en place dans la plupart des grandes surfaces depuis le 1er juillet dernier. Et même si les listes arrivent dès la fin de l'école, les sarthois ont tendance à faire leur courses fin août. A Auchan nord, à la Chapelle Saint-Aubin près du Mans, c'est un rayon qui est bien mis en évidence avec quatre rangées à l'entrée du magasin.

Un enjeu important pour les hypermarchés

"C'est une période longue et importante" souligne Catherine Hamelin, la responsable du rayon commerce de l'hypermarché Auchan du Mans. "Même si les fournitures scolaires ne font pas le chiffre de Noël, c'est un moment où il ne faut pas se rater car les clients viennent parfois de toute la Sarthe et en profitent pour remplir le chariot. Nous avons souvent des clients qui vont faire plus de 40 kilomètres pour venir faire leurs achats de fournitures scolaires. Du coup, ils en profitent pour faire le plein des courses alimentaires, et parfois ils en profitent pour acheter un ordinateur et de l'électro-ménager. Ce rayon est extrêmement important pour le magasin car il touche aussi beaucoup de clients. il ne faut pas que l'on se rate. Le rayon est toujours mis en place au 1er juillet, mais le gros rush est en général fin août même si les clients ont leur liste beaucoup plus tôt. Même s'il y en a qui vont préférer venir tôt, beaucoup attendent le dernier moment, fin août pour effectuer leurs achats".

Le cartable est l'un des produits qui coûte le plus cher pour la rentrée scolaire (illustration Auchan Le Mans) © Radio France - Christelle Caillot

Les clients bien organisés

Dans les allées de l'hypermarché, la plupart des clients sont bien organisés. Ils ont la liste d'une main et un stylo de l'autre pour cocher tous leurs achats. C'est le cas de Marine qui fait les courses pour son fils qui va rentrer en CM1 :

je viens avec la liste, je prends les cahiers, les différents stylos. Pour les prix, ça va. sur chaque produit, il y a plusieurs références et plusieurs tarifs. On peut s'adapter".

Vanessa et venue avec sa fille Sarah qui va rentrer en CM2 et elles n'ont que quelques courses car c'est l'école qui fournit les cahiers. "Cette année, on se fait plaisir en renouvelant les feutres, certaines pochettes et l'agenda." Et Sarah, la petite fille de rajouter : "moi j'aime bien acheter les choses de la rentrée. J'ai pris un joli agenda avec des animaux. Il y a des singes, des oiseaux et des chiens".

Louise qui va rentrer au lycée adore elle-aussi cette période : "j'aime bien faire ses achats de fournitures, et cet esprit de la rentrée. Il y a une ambiance particulière. Cette année, en rentrant au lycée, je n'ai pas de liste précise. Je renouvelle surtout les stylos qui me manquent et certaines pochettes".