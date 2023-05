Consommation : les clients se ruent dans la boutique éphémère de la marque controversée Shein à Paris

En passant devant le 18 rue des Archives, dans le Marais à Paris, Irina observe avec des yeux ahuris la longue d'attente qui s'est formée devant la boutique éphémère de la controversée marque de prêt-à-porter chinoise Shein. "Je prends une photo pour la montrer chez moi. J'hallucine". En effet, l'événement, très relayé sur les réseaux sociaux, a su toucher sa clientèle à la recherche de vêtements et accessoires à des prix défiants toute concurrence. L'enseigne prévoit d'accueillir jusqu'à 10. 000 clients d'ici lundi.

"Des milliers d'articles sortent chaque semaine"

La marque est très plébiscitée par les adolescentes et les étudiantes. "Au lycée, on se parle de ce qu'on a trouvé sur Shein, il y a plein de choix et ce n'est pas cher", explique Lola prête attendre une heure pour découvrir la collection de ses "propres yeux". C'est également ce qui séduit Célia, 14 ans : "Mes vêtements, je les porte deux mois environ parce que j'aime bien changer de style et sur Shein, je peux avoir une quinzaine de vêtements et d'accessoires pour une cinquantaine d'euros. C'est impossible dans les autres magasins, même à Primark."

Manon 21 ans, passe beaucoup de temps sur le site parce "des milliers d'articles sortent chaque semaine. Une fois qu’on commence à fouiller, on fini toujours par sortir avec une petite commande qui n’est pas si petite que ça au final", avoue-t-elle en souriant avant d'ajouter : "En plus, on a souvent des pubs sur les réseaux sociaux. Donc, je finis toujours par craquer."

Dans la file, nombreux sont les parents qui accompagnent leurs filles. Certains comme Murielle, se sont laissé convaincre : "Au début, j'allais sur le site pour mes filles, elles m'en parlaient beaucoup, mais j'étais sceptique parce que ce sont des vêtements pas chers qui viennent de Chine et finalement, la qualité ça va. J'achète pour moi aussi maintenant". Mais un peu loin, Michel n'est pas cet avis*. "Avec ces prix, ça ne peut pas être de la bonne qualité. Je pense que ça ne va pas dans le bon sens tout ça ... On est dans une société de consommation. Regardez-la, c'est une fashion victime à 11 ans déjà",* dit-il en pointant sa fille.

"Shein c'est la mode se fout des droits de l’Homme, de l’environnement"

La marque est critiquée pour la qualité de ses vêtements, mais surtout pour les conditions de travail de ses salariés, l'impact environnemental de sa production et pour son marketing qui promeut la surconsommation. C'est pour cette raison que Yohan regarde avec "tristesse" ces centaines de clients qui patientent pour entrer dans la boutique éphémère de Shein. "Les gens ont besoin d’acheter des choses pas chères, je comprends, mais ça me fait un peu de la peine parce que Shein c'est la mode se fout des droits de l’Homme, de l’environnement. Avec la baisse du pouvoir d'achat qui s'accentue beaucoup regarde avant tout le portefeuille et les enjeux écologiques, humains et sociaux passent au second plan. Et ça, ça me fait peur".

Les clients ont conscience de ces enjeux mais beaucoup se sentent résignés ou dépassés. "C’est malheureux mais nous à notre échelle on ne peut pas faire grand-chose. C’est à nos dirigeants d’agir, c’est eux qui font le monde. Boycotter ? Je ne pense pas que ça va faire avancer les choses. Là, on peut acheter un pantalon à 10 euros, un sweat à 5 euros … C’est dans notre budget surtout avec inflation", confie Zidène.

Une pétition pour interdire la marque Shein en France

Une pétition a été lancée pour interdire la marque Shein et plus généralement "l'ultra fast fashion" en France. Elle a recueillie plus de 20.000 signatures ce samedi soir. Elle a été lancée par un collectif "composé de citoyens, de marques, de fédérations, de personnalités et d'experts", explique Victoire Satto, co-fondatrice et PDG de The Good Goods, premier média d'information pour une transformation durable de l'insdustrie de la mode et des habitudes de consommation. Le média "soutient et porte" cette pétition.

"Cette marque est une menace à plein d'égards"

Victoire Satto dénonce les méthodes de l'entreprise et notamment "sa stratégie commerciale très agressive qui semble relever de pratiques anticoncurrentielles et qui utilisent nos données personnelles de façon massive". Elle pointe aussi "une menace pour la santé puisque les vêtements contiennent des substances toxiques toxiques. Selon différentes études, au moins 15% des vêtements produits par cette marque ne respectent pas la réglementation européenne".

Sur le plan social, la co-fondatrice de The Good Goods rappelle que la Chine est accusée d'exploiter le peuple Ouïghours, une minorité musulmane de la région du Xinjiang. "Pour l'économie aussi, c'est une menace, cela met en péril et cela décourage les marques engagées ou qui sont en transformation, qui ont des vrais défis à relever et des objectifs concrets", regrette-t-elle.