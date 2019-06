Frotey-lès-Vesoul, France

La DREAL Franche-Comté lance à partir d'aujourd'hui la construction d'un mur anti-bruit le long de la RN19 à Frotey-les-Vesoul. A cet endroit arrive tout le trafic de la RN19 venant de Belfort et Lure dans un sens, et de Paris et Langres dans l'autre, véhicules et poids lourds qui traversent Vesoul.

Juste au dessus, dans le quartier du "sabot de Frotey" se trouvent de nombreux pavillons résidentiels qui depuis plus de 30 ans ont vu le trafic augmenter et les nuisances. "En été , on ne peut pas ouvrir les fenêtres" témoignent certains riverains qui voient les camions passer au bout de leur jardin. Les pavillons situés en hauteur sont un peu plus privilégiés.

Quartier du "sabot de Frotey" juste au dessus de la RN 19 © Radio France - Jean-François Fernandez

Les camions en bout de jardin pour certains pavillons. © Radio France - Jean-François Fernandez

Un mur de 4 mètres de haut

Afin de couper (ou atténuer) le bruit de la circulation, un mur de 4 mètres de haut va être construit sur une longueur de 600 mètres.

Pour les automobilistes il va falloir prendre son mal en patience avec déjà toute cette semaine une circulation alternée, ensuite la vitesse sera limité à 50km/h avec un radar de chantier durant toute la période de construction du mur.

Les travaux seront réalisés en différentes phases :

du lundi 3 juin au vendredi 7 juin : mise en place de la signalisation et des équipements de chantier, sous alternat de circulation.

mise en place de la signalisation et des équipements de chantier, sous alternat de circulation. du lundi 10 juin au jeudi 31 octobre : travaux de construction du mur anti-bruit, avec maintien des deux sens de circulation sur voies rétrécies.

travaux de construction du mur anti-bruit, avec maintien des deux sens de circulation sur voies rétrécies. du lundi 4 novembre au vendredi 8 novembre : remise en état de la signalisation, sous alternat de circulation.

Il est par ailleurs à noter que :

du lundi 5 août au vendredi 16 août : les travaux entraîneront la coupure de la bretelle d’accès à la RN 57 de l’échangeur de Frotey-lès-Vesoul dans le sens de circulation Lure → Luxeuil. Des déviations locales seront mises en place.

les travaux entraîneront la coupure de la bretelle d’accès à la RN 57 de l’échangeur de Frotey-lès-Vesoul dans le sens de circulation Lure → Luxeuil. Des déviations locales seront mises en place. du lundi 9 septembre au vendredi 13 septembre : la dépose d’une partie des équipements de chantier se fera sous alternat de circulation.

la dépose d’une partie des équipements de chantier se fera sous alternat de circulation. du lundi 9 septembre au vendredi 27 septembre : les soubassements du mur seront réalisés de nuit sous alternat de circulation par feux tricolores.

Ces dates sont susceptibles d’évolution en fonction des conditions météorologiques et des aléas éventuels de chantier.