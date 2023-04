Consultation à 26,5 euros : "C'est un gag", dénonce des médecins généralistes à Thionville-Yutz

Quand il a lu la nouvelle Bruno Pacini a cru à un "gag". Cette augmentation après un arbitrage d'une médiatrice, de seulement 1,5 euro pour passer le prix d'une consultation de 25 à 26,5 euros est une provocation pour le président de l'association pour la permanence des soins à Thionville Yutz. Comme les syndicats, Bruno Pacini souhaitait une revalorisation à au moins 30 euros et avait déjà refusé l'augmentation similaire proposée par la Caisse nationale de la sécurité sociale, il y a deux mois.

***"*C'est vraiment de nous prendre pour des ânes, s'indigne Bruno Pacini. Mais ils n'ont rien à proposer alors qu'on a attendu deux mois supplémentaires et qu'on espérait une discussion un peu plus cohérente aujourd'hui. On se plaint que les jeunes ne s'installent plus avec un manque d'attractivité de notre profession mais on est moins rémunérés qu'on ne l'était par exemple en 1995."

La riposte s'organise

Aujourd'hui, la situation devient critique et cette décision ne va rien améliorer note le docteur Christophe Horfeld, professionnel à Thionville. "Il y a plein de confrères qui ne vont pas en médecine générale parce que, justement, c'est pas assez bien payé. Regardez simplement la démographie médicale sur Thionville. C'est une catastrophe. Dans dix ans, il n'y a plus personne. Mais quand je dis plus personne, c'est que vous trouverez plus de médecins."

Face à cette décision, Bruno Pacini va convoquer ses confrères de son secteur pour leur proposer une position commune. "On va nous réunir sur le secteur mais le 26,5 euros ne sera pas appliqué, c'est une évidence. Donc soit on reste à 25 ou on fait une tarification qui nous paraît juste. On explique et on l'applique. Une consultation à 30 euros est quelque chose de tout à fait acceptable et digne." En 2015, certains médecins en France avaient déjà pris ce type de décision pour faire passer le tarif de la consultation de 23 à 25 euros.