Consultation citoyenne : et vous, quelle est votre solution ?

France Bleu a lancé en janvier dernier un espace d'expression "Ma solution" avec la plateforme make.org, vous permettant à vous, auditeurs et internautes, de partager toutes les initiatives locales qui améliorent le quotidien.

Depuis le 7 janvier, via notre plateforme numérique et sur les 44 antennes du réseau France Bleu, vous pouvez vous exprimer et partager toutes vos idées et solutions pour améliorer le quotidien, près de chez vous et dans tous les domaines de la vie (transports, environnement, numérique, logements, solidarité, etc.) : racontez votre expérience, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres.

Plus de 1.300 propositions et plus de 80.000 votes

Parmi les propositions reçues :

"Il faut mettre en place des composteurs d'immeuble ou de quartier pour ceux qui n'ont pas de jardin ou de possibilité d'en installer un" - (Nathalie, 38 ans, Charente-Maritime)

"Il faut valoriser les relations sociales intergénérationnelles, en organisant des promenades citoyennes autour de chez soi, à l'unisson" - (Christelle, 43 ans)

"Il faut une ressourcerie locale avec atelier de réparation, revalorisation et transformation qui mêle les générations et l'entraide" - (Ilonka, 38 ans, Essonne)

Et vous, quelle est votre solution ?

France Bleu vous donne la parole : vous avez jusqu'au 3 mai pour faire vos propositions et n'oubliez pas de voter pour celles des autres.

Pour afficher ce contenu Make org, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Ensemble, imaginons de nouvelles solutions pour demain !