Consultation citoyenne Ma France : quelles solutions mettez-vous en œuvre pour rendre votre vie meilleure ?

Hausse généralisée du coût de la vie, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Elles nous inquiètent et nous obligent à nous remettre en question.

ⓘ Publicité

France Bleu et Make.org lancent ainsi une nouvelle consultation citoyenne intitulée “Mieux vivre au quotidien”.

Cette initiative “Ma France” valorise les initiatives personnelles les plus utiles à notre vie quotidienne, et nous aide à en imaginer de nouvelles, avec la volonté de relayer votre voix à tous et de faire émerger des solutions concrètes et efficaces. Dès février 2023, via nos plateformes numériques et sur nos antennes, nous vous donnons la parole : partagez vos solutions, faites des propositions et donnez votre avis sur celles des autres.‍

Au fil de la consultation, ces propositions pourront nourrir les reportages et émissions sur France Bleu, partout en France. Elles feront l’objet de points d’étape réguliers sur le site internet francebleu.fr .

Aux côtés de Make.org, nous pensons que ce partage inspirant peut permettre d’enrichir le socle commun de notre société, en améliorant le quotidien de chacun. Pour réussir cette transformation positive, la solution, c’est vous !