Consultation citoyenne sur le cannabis, qu'en pensent les habitants de la Côte-d'Or ?

Y'aura t'il un jour en Côte-d'Or des champs de cannabis entre les parcelles de grands crus de Bourgogne ? On ne parle pas encore aujourd’hui' hui de légalisation de ce produit stupéfiant mais le gouvernement ouvre le débat via une "consultation citoyenne" sur internet.

Et vous, le cannabis, vous en pensez quoi ? C'est le gouvernement qui pose la question. Il ouvre une consultation citoyenne sur internet, on a jusqu’à fin février pour y répondre. Il ne s'agit pas de savoir s'il faut légaliser ou pas ce produit, mais quelles sont les "attentes des citoyens sur le sujet".

On parle bien du cannabis récréatif, celui considéré comme un stupéfiant et qui est rigoureusement interdit. On estime qu'il y a 5 millions de consommateurs en France, et 900 mille fumeurs quotidiens.

Charlie habite Dijon et il pense qu'il est temps de changer de regard sur la question : "Personnellement, je pense qu'il faudrait dépénaliser. J'ai 40 ans, et je fume depuis environ 20 ans. Aujourd'hui le cannabis gangrène tous les quartiers, les campagnes. Les gens font pousser chez eux , et à cause de ça, il y a de l'insécurité dans nos quartiers. Les gens ne veulent plus aller travailler, il préfèrent vendre du cannabis, ou guetter pour 200 euros par jour plutôt que de faire un Smic à 1.200 euros. Moi je pense qu'il faut dépénaliser, mais que tout cela soit bien géré. L'Etat permet bien la vente d'alcool ou de tabac, et pourtant, c'est marqué dessus, c'est mauvais pour la santé."

Depuis le 1er juillet dernier, les consommateurs risquent une amende de 200 euros s'ils sont surpris à fumer. Une sanction plus rapide pour ne pas encombrer les tribunaux. Cette nouvelle réglementation, on l'a doit notamment au député LREM de la 5° circonscription de la Côte-d'Or Didier Paris. Cet ancien juge d'instruction n'est pas favorable à une légalisation:

"Pour moi, jamais le cannabis n'a grandi quelqu'un. Même si le produit est légalisé, il faudra trouver de quoi l'acheter, et et j'ai vu plus de situations où il n’entraînait pas les gens vers des spirales positives. Je n'aurais pas vu d'un bon œil que mon fils de 13 ou 14 ans consomme ce produit, se mette à l’acheter avec ses copains et prenne tous les moyens possibles et imaginables pour assurer sa consommation. Ça ne me parait pas l'avenir à offrir à notre jeunesse."

On m'en a déja proposé au lycée - Raphaël, 16 ans

Bien qu'illégal, le cannabis semble se trouver facilement. Comme en témoigne Raphaël, 16 ans ("presque 17" précise-t-til), lycéen à Dijon. "Moi j'ai déjà fumé en soirée, et au lycée, on m'en a déjà proposé. Je fume 3 ou 4 fois dans l'année, je ne suis pas addict." Son copain, Corentin est bien plus méfiant : "Ça ne me tente pas du tout, j'aurai peur de me renfermer sur moi-même."

Difficile de dire a partir de quelle dose on devient dépendant. Tout dépend de la fréquence de consommation et du taux de THC , la molécule psychotrope du cannabis. Au CHU de Dijon, on trouve un service qui traite les addictions et le cannabis est évoqué dans un dossier sur deux, souvent associé à l'alcool ou a un autre stupéfiant.

Vincent Meille, un des responsables de ce centre est formel, ce produit a bien des effets négatifs sur la santé et le comportement : "Les patients se plaignent de pertes de mémoire, de concentration, la perte de motivation et des personnes qui deviennent apathiques. Quand ils tentent d'arrêter, ils découvrent qu'ils sont confrontés à des insomnies. Oui, ce produit rend dépendant et peut amener à se mettre en marge des autres. Par contre, aucune étude n'affirme que c'est un tremplin vers des drogues dites plus dures."

Affiche d'un plant de cannabis dans la boutique "The Pot Company" © Radio France - Olivier Estran

On trouve déjà du cannabis légal en boutique

Et pourtant en France , on trouve depuis quelques années déjà, du cannabis dans une version parfaitement légale. Il s'agit de cannabis CBD pour "cannabidiol" ou "cannabis bien être". Une variété dont la dose de THC est très légère. Ce produit est vendu dans des boutiques qui ont pignon sur rue comme "The Pot Company" à Dijon juste à côté des locaux de France Bleu Bourgogne. "Ça se consomme sous forme d'huile, on en met quelques gouttes sous la langue, ou alors de gélules ou de liquides pour les cigarettes électroniques." explique Ludovic Morel, le gérant de cette boutique. "On espère bientôt pouvoir proposer de la fleur de CBD, ce sera a consommer sous forme d'infusion, mais il est probable que certains voudront la fumer."

Gélules et huiles dans la vitrine de "The Pot Company" © Radio France - Olivier Estran

"Mes clients sont des gens de tous les âges. Ce sont des personnes qui cherchent un produit pour se relaxer, apaiser des douleurs. On a par exemple des gens atteints de fibromyalgie ou des personnes qui souffrent d'un manque de sommeil. On espère que ces nouvelles activités feront évoluer la réglementation pourquoi pas vers un cannabis global, mais encadré."

Le cannabis thérapeutique pour soulager, pas pour guérir

Quant au cannabis dit thérapeutique, la 3° forme de ce produit, il n'est pas encore légalisé en France contrairement à de nombreux autres pays européens. C'est une version médicale du cannabis classique, prescrit uniquement sur ordonnance. Il ne se fume pas (car tout ce qui s'inhale sous forme de fumée est nocif pour l'organisme). Il se consomme sous forme de gélules, crèmes ou huiles. Il est destiné à soulager les douleurs de patients atteints de cancers, leucémie, sclérose en plaque et autre affections de longue durée. C'est donc un produit palliatif réputé moins violent que les traitements chimiques. La France va tester ce produit auprès de 3 mille patients suivis par des médecins avant de décider s'il faut l'autoriser ou non chez nous.

Et vous ? pensez vous que le cannabis soit plus dangereux que le tabac ou l'alcool ? En moins d'une semaine, plus de 120 mille personnes ont déjà répondu a la consultation citoyenne ouverte sur internet. On a encore 5 semaines pour le faire.